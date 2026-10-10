Metrô terá operação especial para jogo entre Bahia e Mirassol; veja mudanças

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Torcedores que vão acompanhar à partida entre Bahia e Mirassol, neste domingo, 11, às 19h30, na Arena Fonte Nova, poderá contar com reforço na operação do metrô em Salvador.

Apesar de o horário de funcionamento seguir o padrão diário, das 5h à 0h, o Metrô Bahia vai ajustar o atendimento para absorver o fluxo de torcedores. A Estação Campo da Pólvora, ponto mais próximo do estádio, terá reforço na segurança e na equipe de atendimento.

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Além disso, a frota ganhará viagens extras conforme o aumento de passageiros antes e depois do jogo.

Para evitar tumultos e acidentes na ida e na volta, a orientação é que os passageiros aguardem o desembarque dos trens antes de entrar, deem preferência nos assentos e elevadores a quem precisa e utilizem o corrimão nas escadas.