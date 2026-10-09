Salvador recebe evento de esporte e bem-estar neste fim de semana

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Uma nova edição do Viva Cidade acontece neste domingo, 11, das 9h às 13h, na Avenida Magalhães Neto, em Salvador. O projeto transforma espaços urbanos em ambientes de convivência, lazer, esporte e bem-estar.

De acordo com a MP3 Live Marketing, realizadora do projeto, o Viva Cidade tem como objetivo promover a convivência entre moradores, incentivar atividades de lazer ao ar livre e estimular hábitos saudáveis para toda a família.

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“O Viva Cidade nasceu para transformar espaços da cidade em pontos de encontro, convivência e bem-estar. Queremos proporcionar uma manhã agradável para as famílias, com atividades que estimulem o movimento, o lazer e também o cuidado com a saúde”, diz Douglas Cerqueira, CEO da MP3 Live Marketing.

Sobre o programa do Viva Cidade

A programação contará com atividades ao livre para públicos de diferentes idades no período da manhã. Entre as opções estão o aluguel de triciclos e minibikes, voltados principalmente para crianças e famílias, e sessões de massoterapia.

Com a participação da Drogasil, o evento contará com avaliação de bioimpedância, aferição de pressão arterial e serviços voltados ao acompanhamento de importantes indicadores de saúde.

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