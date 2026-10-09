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Salvador recebe evento de esporte e bem-estar neste fim de semana

Evento acontece neste domimgo, 11

Agatha Victoria Reis
Por
Nova edição do Viva Cidade
Nova edição do Viva Cidade - Foto: Divulgação

Uma nova edição do Viva Cidade acontece neste domingo, 11, das 9h às 13h, na Avenida Magalhães Neto, em Salvador. O projeto transforma espaços urbanos em ambientes de convivência, lazer, esporte e bem-estar.

De acordo com a MP3 Live Marketing, realizadora do projeto, o Viva Cidade tem como objetivo promover a convivência entre moradores, incentivar atividades de lazer ao ar livre e estimular hábitos saudáveis para toda a família.

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“O Viva Cidade nasceu para transformar espaços da cidade em pontos de encontro, convivência e bem-estar. Queremos proporcionar uma manhã agradável para as famílias, com atividades que estimulem o movimento, o lazer e também o cuidado com a saúde”, diz Douglas Cerqueira, CEO da MP3 Live Marketing.

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Sobre o programa do Viva Cidade

A programação contará com atividades ao livre para públicos de diferentes idades no período da manhã. Entre as opções estão o aluguel de triciclos e minibikes, voltados principalmente para crianças e famílias, e sessões de massoterapia.

Com a participação da Drogasil, o evento contará com avaliação de bioimpedância, aferição de pressão arterial e serviços voltados ao acompanhamento de importantes indicadores de saúde.

SERVIÇO

  • Evento: Viva Cidade
  • Data: 11 de outubro
  • Horário: das 9h às 13h
  • Local: Avenida Magalhães Neto – Salvador/BA
  • Realização: MP3 Live Marketing
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evento Salvador Saúde

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