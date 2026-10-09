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CLIMA

Feriadão com chuva? Confira a previsão e saiba como aproveitar

Os termômetros seguem elevados e variam entre 25 e 29 graus

Alice Paulilo
Por
Saiba se esse feriadão vai ser na praia ou debaixo do guarda-chuva
Saiba se esse feriadão vai ser na praia ou debaixo do guarda-chuva - Foto: Clara Pessoa/Ag. A Tarde

A manhã desta sexta-feira, 09, registrou o sol forte dividindo espaço com um céu carregado de nuvens cinzentas em algumas regiões de Salvador. Este cenário acende o alerta para quem pretende aproveitar o feriadão na praia ou curtir momentos ao ar livre na capital baiana.

Segundo o Climatempo, as nuvens carregadas e as pancadas de chuva são passageiras e não devem atrapalhar as temperaturas ainda altas que variam entre 25 e 29 graus. Para você organizar melhor os três dias de descanso, o portal A TARDE traz a previsão do tempo completa para este final de semana prolongado.

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Confira a previsão completa

  • Sexta-feira (9): Sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia. À noite o tempo fica firme. Mínima de 25°C e máxima de 28°C e ventos de até 32 km/h.
  • Sábado (10): Sol com algumas nuvens. Não chove. Mínima de 25°C e máxima de 28°C e ventos de até 30 km/h.

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  • Domingo (11): Dia de sol com névoa fraca ao amanhecer e à noite. Mínima de 25°C e máxima de 28°C e ventos de até 34 km/h.
  • Segunda-feira (12): Sol com algumas nuvens. Não chove. Mínima de 25°C e máxima de 29°C e ventos de até 41 km/h.
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feriadão previsão do tempo Salvador

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