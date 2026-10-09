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Fila do ferry-boat em Salvador chega a 3 horas de espera para feriadão

Fluxo de passageiros aumenta devido às viagens para aproveitar o 12 de outubro

Luiza Nascimento
Por
| Atualizada em
Ferry-boat
Ferry-boat - Foto: Carol Garcia/GOVBA

A fila do sistema ferry-boat está com fila moderada, variando entre duas e três horas de espera, na manhã desta sexta-feira, 9, tanto para quem sai de Salvador quanto em Bom Despacho. A situação decorre do aumento no fluxo de passageiros devido às viagens para o feriadão de 12 de outubro, que será celebrado na próxima segunda-feira, em comemoração ao Dia de Nossa Senhora Aparecida.

Os dados são do filômetro da Internacional Travessias, empresa que administra o modal, e foram atualizados por volta das 6h30.

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Nesta sexta-feira, estão em operação as embarcações Dorival Caymmi, Ivete Sangalo, Maria Bethânia e Zumbi dos Palmares.

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Confira capacidade de operação de cada ferry-boat

Dorival Caymmi

  • Capacidade de passageiros: 987
  • Capacidade de veículos convencionais: 108
  • Capacidade de veículos prioritários: 12

Ivete Sangalo

  • Capacidade de passageiros: 629
  • Capacidade de veículos convencionais: 45
  • Capacidade de veículos prioritários: 5

Maria Bethânia

  • Capacidade de passageiros: 793
  • Capacidade de veículos convencionais: 36
  • Capacidade de veículos prioritários: 4

Zumbi dos Palmares

  • Capacidade de passageiros: 1094
  • Capacidade de veículos convencionais: 122
  • Capacidade de veículos prioritários: 13

Como funciona o pagamento?

As tarifas variam de acordo com a modalidade e dia da semana.

Segunda a sexta-feira:

  • Pedestre: R$7,20
  • Estudante: R$3,60
  • Carro pequeno: R$64,70
  • Carro grande: R$82,70
  • Bicicleta: R$10,60
  • Motocicleta: $27,00

Finais de semana e feriados:

  • Pedestre: R$9,50
  • Estudante: R$4,80
  • Auto pequeno: R$91,70
  • Auto grande: R$116,90
  • Bicicleta: R$14,90
  • Motocicleta: R$37,80

Segundo a empresa, a bilheteria é eletrônica, considerando as capacidades das embarcações a cada viagem. São aceitos pagamentos em dinheiro, cartões de crédito e débito.

Para o Ferry-Card com saldo, o cliente poderá utilizar até cinco passagens por trecho em cada terminal. A orientação é de que a compra de créditos ocorra com antecedência, nos guichês de venda, nas bilheterias de pedestres dos terminais.

O usuário ainda tem a opção de realizar o acesso na catraca através da tecnologia EMV, sistema de aproximação, com os cartões de crédito e débito liberados para esta modalidade.

Os terminais contam com sistema eletrônico nas catracas que encerram o acesso de pedestres após atingir a capacidade de cada embarcação, independente da modalidade de pagamento utilizada. O sistema de vendas e acessos encerram com 10 minutos de antecedência para as devidas logísticas de embarque do horário previsto.

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bom despacho ferry boat Salvador

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