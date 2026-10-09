SALVADOR
Fila do ferry-boat em Salvador chega a 3 horas de espera para feriadão
Fluxo de passageiros aumenta devido às viagens para aproveitar o 12 de outubro
A fila do sistema ferry-boat está com fila moderada, variando entre duas e três horas de espera, na manhã desta sexta-feira, 9, tanto para quem sai de Salvador quanto em Bom Despacho. A situação decorre do aumento no fluxo de passageiros devido às viagens para o feriadão de 12 de outubro, que será celebrado na próxima segunda-feira, em comemoração ao Dia de Nossa Senhora Aparecida.
Os dados são do filômetro da Internacional Travessias, empresa que administra o modal, e foram atualizados por volta das 6h30.
Nesta sexta-feira, estão em operação as embarcações Dorival Caymmi, Ivete Sangalo, Maria Bethânia e Zumbi dos Palmares.
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Confira capacidade de operação de cada ferry-boat
Dorival Caymmi
- Capacidade de passageiros: 987
- Capacidade de veículos convencionais: 108
- Capacidade de veículos prioritários: 12
Ivete Sangalo
- Capacidade de passageiros: 629
- Capacidade de veículos convencionais: 45
- Capacidade de veículos prioritários: 5
Maria Bethânia
- Capacidade de passageiros: 793
- Capacidade de veículos convencionais: 36
- Capacidade de veículos prioritários: 4
Zumbi dos Palmares
- Capacidade de passageiros: 1094
- Capacidade de veículos convencionais: 122
- Capacidade de veículos prioritários: 13
Como funciona o pagamento?
As tarifas variam de acordo com a modalidade e dia da semana.
Segunda a sexta-feira:
- Pedestre: R$7,20
- Estudante: R$3,60
- Carro pequeno: R$64,70
- Carro grande: R$82,70
- Bicicleta: R$10,60
- Motocicleta: $27,00
Finais de semana e feriados:
- Pedestre: R$9,50
- Estudante: R$4,80
- Auto pequeno: R$91,70
- Auto grande: R$116,90
- Bicicleta: R$14,90
- Motocicleta: R$37,80
Segundo a empresa, a bilheteria é eletrônica, considerando as capacidades das embarcações a cada viagem. São aceitos pagamentos em dinheiro, cartões de crédito e débito.
Para o Ferry-Card com saldo, o cliente poderá utilizar até cinco passagens por trecho em cada terminal. A orientação é de que a compra de créditos ocorra com antecedência, nos guichês de venda, nas bilheterias de pedestres dos terminais.
O usuário ainda tem a opção de realizar o acesso na catraca através da tecnologia EMV, sistema de aproximação, com os cartões de crédito e débito liberados para esta modalidade.
Os terminais contam com sistema eletrônico nas catracas que encerram o acesso de pedestres após atingir a capacidade de cada embarcação, independente da modalidade de pagamento utilizada. O sistema de vendas e acessos encerram com 10 minutos de antecedência para as devidas logísticas de embarque do horário previsto.