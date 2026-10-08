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Alunos de Salvador terão quatro dias sem aulas; confira as datas

A decisão foi publicada na edição do Diário Oficial do Município

Evellyn Teixeira
Por
Alunos de Salvador terão 4 dias de folga
Alunos de Salvador terão 4 dias de folga - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Salvador antecipou para terça-feira, 13, o feriado escolar em comemoração ao Dia dos Professores, celebrado em 15 de outubro.

Com a mudança, os estudantes da rede municipal terão um período prolongado de folga, emendando a data com o feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida, na segunda-feira, 12.

A decisão foi publicada na edição de quarta-feira, 7, do Diário Oficial do Município (DOM). Com isso, as aulas estarão suspensas na terça-feira, 13, mas serão realizadas normalmente na quinta-feira, 15, data oficial da celebração.

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Como fica o calendário escolar em Salvador?

Com o feriado nacional de segunda-feira, 12, e a suspensão das aulas na terça-feira, 13, os estudantes terão quatro dias consecutivos sem atividades escolares, considerando o fim de semana. A previsão é que as aulas sejam retomadas na quarta-feira, 14.

O período de folga começa no sábado, 10, e segue até terça-feira, 13, contemplando alunos, professores e outros profissionais da rede municipal de ensino.

Mudança vale para quais escolas?

A antecipação foi oficializada por meio de uma portaria assinada pelo secretário municipal da Educação, Thiago Martins Dantas. O documento entrou em vigor na data da publicação.

A alteração vale exclusivamente para a rede municipal de ensino de Salvador. As demais redes de educação não estão incluídas na medida.

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Dia do Professor feriado Prefeifura de salvador

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