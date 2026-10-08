Dia das Crianças: 5 parques gratuitos em Salvador com várias atividades

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Salvador possui diversos espaços públicos abertos para visitação infantil sem custo de entrada. A infraestrutura urbana da capital baiana conta com áreas verdes, zoológico e parques temáticos voltados para o entretenimento familiar.

5 locais públicos com acesso livre na cidade

Parque da Cidade Joventino Silva

Parque da Cidade Joventino Silva - Foto: Rprodução internet

Localizado no bairro do Itaigara, o espaço possui áreas arborizadas, pistas para caminhada e parquinhos infantis integrados à vegetação.

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Lagoa dos Dinossauros

Lagoa dos Dinossauros - Foto: Rprodução internet

Situado no Stiep, o parque apresenta réplicas de animais pré-históricos em tamanho real com sistemas de som acionados por proximidade.

Parque dos Ventos

Parque dos Ventos - Foto: Valter Pontes Secom

Instalado na orla da Boca do Rio, o local dispõe de equipamentos recreativos, pista de skate e estrutura voltada para esportes ao ar livre.

Parque Metropolitano de Pituaçu

Parque Metropolitano de Pituaçu - Foto: Reprodução internet

A unidade de conservação ambiental abriga uma lagoa com opção de passeio de pedalinho e ciclovia ao redor de sua extensão.

Parque Zoobotânico da Bahia

Parque Zoobotânico da Bahia - Foto: Reprodução internet

Situado no bairro de Ondina, o zoológico municipal mantém animais silvestres e áreas de preservação da Mata Atlântica abertas ao público.

Confira os horários

As visitas ocorrem normalmente durante o dia, conforme os horários de funcionamento estabelecidos pela administração municipal para cada unidade.