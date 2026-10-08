Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA

AÇÃO POLICIAL

Mais de 260 munições e drogas são apreendidas após troca de tiros em Salvador

confronto começou quando equipes da Rondesp Atlântico faziam rondas na região

Leilane Teixeira
Por
Todo o material foi encaminhado para uma delegacia, onde a ocorrência foi registrada
Todo o material foi encaminhado para uma delegacia, onde a ocorrência foi registrada - Foto: Divulgação Polícia Militar

Mais de 150 porções de drogas, 265 munições de diferentes calibres e materiais de uso bélico foram apreendidos na tarde desta quinta-feira, 8, no bairro do Calabar, em Salvador. A apreensão aconteceu após uma troca de tiros entre policiais militares e homens armados.

De acordo com a Polícia Militar, o confronto começou quando equipes da Rondesp Atlântico faziam rondas na Rua do Camarão e avistaram um grupo de suspeitos. Ao perceberem a aproximação dos policiais, os homens efetuaram disparos e fugiram.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

POLÍCIA

Vídeo: vinte e quatro suspeitos de atuar no PCC são presos na Bahia
Vídeo: vinte e quatro suspeitos de atuar no PCC são presos na Bahia imagem

POLÍCIA

Estagiários são afastados após criança autista chegar em casa no saco plástico
Estagiários são afastados após criança autista chegar em casa no saco plástico imagem

POLÍCIA

Acusado por tentativa de homicídio é preso em cidade da Bahia; entenda
Acusado por tentativa de homicídio é preso em cidade da Bahia; entenda imagem

Durante as buscas realizadas na região, foram encontradas porções de maconha, crack e cocaína, além de uma balança de precisão, peças de uniforme camuflado, carregadores e um coldre.

Todo o material foi encaminhado para uma delegacia, onde a ocorrência foi registrada. Não há informações sobre suspeitos presos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Calabar drogas polícia militar Salvador

Relacionadas

Mais lidas