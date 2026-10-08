Mais de 260 munições e drogas são apreendidas após troca de tiros em Salvador

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Mais de 150 porções de drogas, 265 munições de diferentes calibres e materiais de uso bélico foram apreendidos na tarde desta quinta-feira, 8, no bairro do Calabar, em Salvador. A apreensão aconteceu após uma troca de tiros entre policiais militares e homens armados.

De acordo com a Polícia Militar, o confronto começou quando equipes da Rondesp Atlântico faziam rondas na Rua do Camarão e avistaram um grupo de suspeitos. Ao perceberem a aproximação dos policiais, os homens efetuaram disparos e fugiram.

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Durante as buscas realizadas na região, foram encontradas porções de maconha, crack e cocaína, além de uma balança de precisão, peças de uniforme camuflado, carregadores e um coldre.

Todo o material foi encaminhado para uma delegacia, onde a ocorrência foi registrada. Não há informações sobre suspeitos presos.