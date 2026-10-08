AÇÃO POLICIAL
Mais de 260 munições e drogas são apreendidas após troca de tiros em Salvador
confronto começou quando equipes da Rondesp Atlântico faziam rondas na região
Mais de 150 porções de drogas, 265 munições de diferentes calibres e materiais de uso bélico foram apreendidos na tarde desta quinta-feira, 8, no bairro do Calabar, em Salvador. A apreensão aconteceu após uma troca de tiros entre policiais militares e homens armados.
De acordo com a Polícia Militar, o confronto começou quando equipes da Rondesp Atlântico faziam rondas na Rua do Camarão e avistaram um grupo de suspeitos. Ao perceberem a aproximação dos policiais, os homens efetuaram disparos e fugiram.
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Durante as buscas realizadas na região, foram encontradas porções de maconha, crack e cocaína, além de uma balança de precisão, peças de uniforme camuflado, carregadores e um coldre.
Todo o material foi encaminhado para uma delegacia, onde a ocorrência foi registrada. Não há informações sobre suspeitos presos.