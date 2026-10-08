Vídeo: vinte e quatro suspeitos de atuar no PCC são presos na Bahia

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Uma operação da Polícia Civil prendeu 24 pessoas suspeitas de integrar facções criminosas no sul e sudoeste da Bahia nesta quinta-feira, 7.



Os investigados são suspeitos de envolvimento em crimes como homicídios, associação criminosa e tráfico de drogas.

As ações foram realizadas em Jequié, no sudoeste do estado, e em Nova Ibiá, Itacaré, Ipiaú, Dário Meira, Ubatã e Gongogi, no sul da Bahia. Outras duas pessoas também foram presas durante a operação, em São Paulo.



Investigação aponta atuação em Ipiaú e Ubatã

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Segundo as investigações, os suspeitos atuavam principalmente nos municípios de Ipiaú e Ubatã, com ramificações em outras cidades baianas.

Até o momento, os nomes dos investigados não foram divulgados, assim como as supostas funções que cada um exerceria dentro da organização criminosa.



Justiça determina bloqueio de até R$ 15 milhões

Além das prisões e dos mandados de busca, a Justiça autorizou o bloqueio de contas, bens e outros valores relacionados aos investigados.

A medida tem como objetivo impedir a movimentação do patrimônio durante o andamento das investigações. O bloqueio determinado pela Justiça pode chegar a R$ 15 milhões.



Confira o vídeo: