Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA

POLÍCIA

Acusado por tentativa de homicídio é preso em cidade da Bahia; entenda

Crime aconteceu em janeiro e foi motivado ciúmes relacionados à ex-companheira do investigado

Alice Paulilo
Por
Um homem de 51 anos, investigado por tentativa de homicídio, foi preso em Sapeaçu
Um homem de 51 anos, investigado por tentativa de homicídio, foi preso em Sapeaçu - Foto: Imagem Ilustrativa: Divulgação / Ascom-PCBA

Um homem de 51 anos, investigado por tentativa de homicídio, foi preso na última quarta-feira, 7, em Sapeaçu, cidade do Recôncavo da Bahia. Segundo a Polícia Civil, o crime ocorreu em janeiro deste ano quando a vítima, de 41 anos, foi atingida por disparos de arma de fogo.

De acordo com a apuração, a tentativa aconteceu no Centro do município. O suspeito ficou escondido em um beco e, ao perceber a aproximação da vítima, efetuou os disparos.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Mesmo após a vítima tentar fugir, o investigado continuou atirando. O homem buscou ajuda e foi socorrido para uma unidade hospitalar.

Qual foi a motivação?

Leia Também:

POLÍCIA

Idosa é atropelada e morre em faixa de pedestre na Lucaia
Idosa é atropelada e morre em faixa de pedestre na Lucaia imagem

OPERAÇÃO MONEY FOR NOTHING

Correios interceptam cédulas falsas e PF prende dois suspeitos na Bahia
Correios interceptam cédulas falsas e PF prende dois suspeitos na Bahia imagem

OPERAÇÃO NAVIO

Cruzeiros começam em Salvador com mais de 2 mil policiais mobilizados
Cruzeiros começam em Salvador com mais de 2 mil policiais mobilizados imagem

Imagens de câmeras de segurança instaladas na região ajudaram a Polícia Civil a identificar o investigado e avançar na apuração do caso. Segundo a investigação, ciúmes relacionados à ex-companheira do suspeito teriam motivado o crime.

Após ser preso, o homem foi levado à unidade policial, onde passou pelos procedimentos legais. Ele permanece custodiado e à disposição da Justiça. A prisão foi realizada por equipes da Delegacia Territorial de Sapeaçu (DT/Sapeaçu).

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Bahia sapeaçu

Relacionadas

Mais lidas