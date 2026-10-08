Acusado por tentativa de homicídio é preso em cidade da Bahia; entenda

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Um homem de 51 anos, investigado por tentativa de homicídio, foi preso na última quarta-feira, 7, em Sapeaçu, cidade do Recôncavo da Bahia. Segundo a Polícia Civil, o crime ocorreu em janeiro deste ano quando a vítima, de 41 anos, foi atingida por disparos de arma de fogo.

De acordo com a apuração, a tentativa aconteceu no Centro do município. O suspeito ficou escondido em um beco e, ao perceber a aproximação da vítima, efetuou os disparos.

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Mesmo após a vítima tentar fugir, o investigado continuou atirando. O homem buscou ajuda e foi socorrido para uma unidade hospitalar.

Qual foi a motivação?

Imagens de câmeras de segurança instaladas na região ajudaram a Polícia Civil a identificar o investigado e avançar na apuração do caso. Segundo a investigação, ciúmes relacionados à ex-companheira do suspeito teriam motivado o crime.

Após ser preso, o homem foi levado à unidade policial, onde passou pelos procedimentos legais. Ele permanece custodiado e à disposição da Justiça. A prisão foi realizada por equipes da Delegacia Territorial de Sapeaçu (DT/Sapeaçu).