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Idosa é atropelada e morre em faixa de pedestre na Lucaia

Acidente aconteceu sentido bairro do Rio Vermelho

Alice Paulilo
Por
| Atualizada em
Idosa de 75 anos foi atropelada e morta da rua Lucaia
Idosa de 75 anos foi atropelada e morta da rua Lucaia - Foto: Reprodução

Uma idosa de 75 anos foi atropelada enquanto atravessava a faixa de pedestre na rua Lucaia por volta das 9h desta quinta-feira, 8, em Salvador. O sinal estava vermelho, mas a motorista avançou e não conseguiu feriar antes de colidir com a senhora que morreu no local.

Segundo informações preliminares, a idosa foi identificada como Dona Jermina e é natural de Jaguaquara, cidade do sudoeste da Bahia.

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A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) chegou ao local logo após o ocorrido e iniciou as tratativas necessárias. O trânsito está comprometido e a rua interditada sentido Rio Vermelho, por isso é necessária a atenção de quem trafega na região e a redução de velocidade.

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O Departamento de Polícia Técnica (DPT) chegou por volta das 11h para retirar o corpo da vítima e ainda se encontra no local.

O portal A TARDE entrou em contato com a Transalvador e a Polícia Civil, mas até o momento desta publicação não obteve retorno.

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acidente Salvador Trânsito

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