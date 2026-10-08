Idosa é atropelada e morre em faixa de pedestre na Lucaia

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Uma idosa de 75 anos foi atropelada enquanto atravessava a faixa de pedestre na rua Lucaia por volta das 9h desta quinta-feira, 8, em Salvador. O sinal estava vermelho, mas a motorista avançou e não conseguiu feriar antes de colidir com a senhora que morreu no local.

Segundo informações preliminares, a idosa foi identificada como Dona Jermina e é natural de Jaguaquara, cidade do sudoeste da Bahia.

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A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) chegou ao local logo após o ocorrido e iniciou as tratativas necessárias. O trânsito está comprometido e a rua interditada sentido Rio Vermelho, por isso é necessária a atenção de quem trafega na região e a redução de velocidade.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) chegou por volta das 11h para retirar o corpo da vítima e ainda se encontra no local.

O portal A TARDE entrou em contato com a Transalvador e a Polícia Civil, mas até o momento desta publicação não obteve retorno.