Grupo suspeito de extorsão, homicídios e tráfico é alvo de operação em Salvador

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A Polícia Civil deflagrou na manhã desta quinta-feira, 8, a operação interestadual Termópilas contra integrantes de uma facção criminosa responsável por crimes de extorsão mediante sequestro, homicídios, além de tráfico de armas e de drogas. Os mais de 200 mandados são cumpridos em Salvador, outras duas cidades baianas e em São Paulo.

As apurações começaram há oito meses, a partir da análise de ocorrências de extorsão mediante sequestro e homicídios. Durante o trabalho, os policiais também identificaram indícios de envolvimento dos investigados com o tráfico de drogas, o comércio ilegal de armas de fogo e a atuação em organização criminosa.

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Operação reúne forças de segurança

A operação é realizada de forma integrada pelos Departamentos Especializado de Investigações Criminais (Deic) e de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A ação também conta com a participação da Superintendência de Inteligência da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), do Departamento de Polícia do Interior (Depin) e do Departamento de Proteção à Mulher, Cidadania e Pessoas Vulneráveis (DPMCV).

A Polícia Militar da Bahia e o Deic da Polícia Civil de São Paulo também participam do cumprimento dos mandados. A atuação conjunta ocorre porque a investigação identificou ramificações do grupo criminoso em diferentes estados.