Casal é preso após consumir R$ 1,2 mil e se recusar a pagar conta

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Um casal foi conduzido à Central de Flagrantes de Salvador após consumir mais de R$ 1,2 mil em alimentos e bebidas e se recusar a pagar a conta em um estabelecimento no bairro de Itapuã, na segunda-feira, 5.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 23h10 para prestar apoio à segurança do restaurante. Uma equipe da 32ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) esteve no local.

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Segundo a Polícia Civil, um homem de 43 anos, identificado como Leandro José Falcão Dantas, e uma mulher de 34 anos, identificada como Marcela da Anunciação Souza, foram conduzidos por policiais militares à Central de Flagrantes (Cenflag). De acordo com o proprietário do estabelecimento, os dois alegaram não ter recursos financeiros para pagar a conta.

Comanda do restaurante com conta de R$ 1.226,50 - Foto: Divulgação / Redes Sociais

O valor total chegou a R$ 1.226,50, incluindo R$ 111,50 de taxa de serviço. Entre os itens consumidos estavam camarão encapotado, bebidas alcoólicas, batata frita, moqueca mista, queijo coalho, lambreta, bolinhos, refrigerante, água e sobremesa.

O homem deixou uma motocicleta no local como garantia do pagamento, mas até o momento não voltou para buscá-la.

Segundo a Polícia Civil, foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), e o casal responderá em liberdade.

Confira o que foi consumido: