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ATAQUE A TIROS

Homens invadem UPA na Bahia e atiram em duas pessoas

Uma das vítimas é um adolescente, de 15 anos

Andrêzza Moura
Por
Vítimas estavam na área externa da UPA quando foram surpreendidas
Vítimas estavam na área externa da UPA quando foram surpreendidas - Foto: Reprodução Polícia Civil

Um ataque a tiros em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, deixou duas pessoas feridas, na noite desta terça-feira, 7.

Um adolescente, de 15 anos, está entre os feridos. Ele foi atingido de raspão no abdômen. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

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Segundo informações, o crime foi praticado por dois homens, que já chegaram ao local atirando. As vítimas estavam na área externa da UPA, quando foram surpreendidas. Eles estavam na unidade de saúde acompanhando um familiar.

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O outro ferido foi atingido em uma das mãos. Ele foi atingido na própria UPA e depois transferido para o Hospital Geral de Vitória da Conquista (HGVC), onde passou por

A Polícia Civil ainda tenta identificar e prender os suspeitos. A motivação para o crime ainda é desconhecida.

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Tags

ataque a tiros Polícia Civil Bahia tentativa de assassinato vitória da conquista

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