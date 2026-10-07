OPERAÇÃO TRÊS CARAS
Laboratório clandestino de anfetaminas é descoberto em chácara na Bahia
Droga era produzida para ser enviada a outros estados
Uma chácara que funcionava como um laboratório clandestino para produção de drogas foi localizada nesta quarta-feira, 7, na zona rural de Feira de Santana. Segundo o Ministério Público da Bahia (MP-BA), o imóvel era utilizado para fabricar anfetaminas em larga escala, com distribuição dos entorpecentes para outros estados.
A descoberta aconteceu durante a Operação Três Caras, deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais (Gaeco) do MP-BA, com apoio da Polícia Militar e do Ministério Público de Goiás (MP-GO).
Durante a ação, Anderson Alves da Silva, apontado pelas investigações como líder de uma organização criminosa ligada à produção e ao tráfico interestadual de drogas, foi preso. Conforme o MP-GO, ele estava foragido desde dezembro de 2024 e tinha contra si um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça goiana.
De acordo com as investigações, Anderson utilizava diferentes identidades falsas na tentativa de dificultar sua localização. Ele também é investigado por supostas fraudes no Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões (BNMP), que teriam como objetivo provocar a baixa irregular de mandados de prisão.
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Produção de "rebites"
A organização investigada seria responsável pela fabricação e distribuição de comprimidos de anfetamina conhecidos popularmente como "rebites". Segundo o MP-GO, Anderson já foi condenado a 18 anos, 11 meses e 21 dias de prisão pelos crimes de organização criminosa armada, tráfico interestadual de drogas e posse de maquinário destinado à produção de entorpecentes.
Além do cumprimento do mandado que estava em aberto, o investigado também foi preso em flagrante por causa dos materiais encontrados na propriedade.
Itens apreendidos
No local, as equipes apreenderam cerca de:
- mil unidades de anfetamina;
- uma pistola calibre 9 mm;
- uma carabina calibre .22;
- uma espingarda de ar comprimido;
- três carregadores;
- aproximadamente 130 munições.
Também foram encontrados cinco celulares, uma caminhonete Toyota Hilux, equipamentos e insumos utilizados em processos industriais, além de substâncias identificadas preliminarmente como microcelulose e ecstasy.
Outros dois mandados de busca e apreensão foram cumpridos em imóveis que, segundo as investigações, eram utilizados pelo suspeito com auxílio de familiares e terceiros. O material recolhido durante a operação deverá contribuir para o avanço das investigações sobre a estrutura e a atuação do grupo criminoso.