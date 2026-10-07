Laboratório clandestino de anfetaminas é descoberto em chácara na Bahia

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Uma chácara que funcionava como um laboratório clandestino para produção de drogas foi localizada nesta quarta-feira, 7, na zona rural de Feira de Santana. Segundo o Ministério Público da Bahia (MP-BA), o imóvel era utilizado para fabricar anfetaminas em larga escala, com distribuição dos entorpecentes para outros estados.

A descoberta aconteceu durante a Operação Três Caras, deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais (Gaeco) do MP-BA, com apoio da Polícia Militar e do Ministério Público de Goiás (MP-GO).

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Durante a ação, Anderson Alves da Silva, apontado pelas investigações como líder de uma organização criminosa ligada à produção e ao tráfico interestadual de drogas, foi preso. Conforme o MP-GO, ele estava foragido desde dezembro de 2024 e tinha contra si um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça goiana.

De acordo com as investigações, Anderson utilizava diferentes identidades falsas na tentativa de dificultar sua localização. Ele também é investigado por supostas fraudes no Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões (BNMP), que teriam como objetivo provocar a baixa irregular de mandados de prisão.

Produção de "rebites"

A organização investigada seria responsável pela fabricação e distribuição de comprimidos de anfetamina conhecidos popularmente como "rebites". Segundo o MP-GO, Anderson já foi condenado a 18 anos, 11 meses e 21 dias de prisão pelos crimes de organização criminosa armada, tráfico interestadual de drogas e posse de maquinário destinado à produção de entorpecentes.

Além do cumprimento do mandado que estava em aberto, o investigado também foi preso em flagrante por causa dos materiais encontrados na propriedade.

Itens apreendidos

No local, as equipes apreenderam cerca de:

mil unidades de anfetamina;

uma pistola calibre 9 mm;

uma carabina calibre .22;

uma espingarda de ar comprimido;

três carregadores;

aproximadamente 130 munições.

Também foram encontrados cinco celulares, uma caminhonete Toyota Hilux, equipamentos e insumos utilizados em processos industriais, além de substâncias identificadas preliminarmente como microcelulose e ecstasy.

Outros dois mandados de busca e apreensão foram cumpridos em imóveis que, segundo as investigações, eram utilizados pelo suspeito com auxílio de familiares e terceiros. O material recolhido durante a operação deverá contribuir para o avanço das investigações sobre a estrutura e a atuação do grupo criminoso.