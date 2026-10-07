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APREENSÃO DROGAS

Homem é preso com 30 kg de crack e porções de cocaína na Bahia

Além das drogas, a PM apreendeu um veículo e cerca de R$2,8 mil em espécie

Andrêzza Moura
Por
Tabletes de crack apreendido
Tabletes de crack apreendido - Foto: Divulgação Polícia Militar

Cerca de 30 quilos de crack foram apreendidos, na tarde desta terça-feira, 6, em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. O material, que estava embalado em tabletes, foi localizado em alguns imóveis, por volta das 17h, por Policiais Militares da Companhia Independente de Policiamento Tático da Região Sudoeste (CIPT-SO).

O responsável pelo entorpecente, um homem, de 34 anos, foi preso em flagrante. De acordo com versão oficial, ele dirigia um veículo, quando os PMs suspeitaram e resolveram abordá-lo.

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Durante fiscalização, os agentes encontraram no automóvel algumas porções de cocaína. Ao interrogá-lo, ele informou onde estavam os 30 quilos de crack.

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Além da grande quantidade de drogas, foram apreendidos também um veículo, quatro porções da mesma droga, 51 petecas de cocaína, duas balanças de precisão e cerca de R$2,8 mil em espécie.

O homem foi encaminhado ao Distrito de Segurança Pública, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. Ele permanece à disposição da Justiça.

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Tags

APREENSÃO DROGAS crack e cocaína policia militar Vitória da Conquista (BA)

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