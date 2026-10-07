Homem é preso com 30 kg de crack e porções de cocaína na Bahia

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Cerca de 30 quilos de crack foram apreendidos, na tarde desta terça-feira, 6, em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. O material, que estava embalado em tabletes, foi localizado em alguns imóveis, por volta das 17h, por Policiais Militares da Companhia Independente de Policiamento Tático da Região Sudoeste (CIPT-SO).

O responsável pelo entorpecente, um homem, de 34 anos, foi preso em flagrante. De acordo com versão oficial, ele dirigia um veículo, quando os PMs suspeitaram e resolveram abordá-lo.

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Durante fiscalização, os agentes encontraram no automóvel algumas porções de cocaína. Ao interrogá-lo, ele informou onde estavam os 30 quilos de crack.

Além da grande quantidade de drogas, foram apreendidos também um veículo, quatro porções da mesma droga, 51 petecas de cocaína, duas balanças de precisão e cerca de R$2,8 mil em espécie.

O homem foi encaminhado ao Distrito de Segurança Pública, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. Ele permanece à disposição da Justiça.