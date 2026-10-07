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POLÍCIA

Saiba quem é PM preso suspeito de receber R$ 286 mil de miliciano

Tenente-coronel foi localizado na manhã desta quarta-feira, 7, durante a Operação Terra Justa

Luiza Nascimento
Por
Luiz Augusto Normanha de Carvalho, tenente-coronel da Polícia Militar (PM)
Luiz Augusto Normanha de Carvalho, tenente-coronel da Polícia Militar (PM) - Foto: Reprodução

Luiz Augusto Normanha de Carvalho, tenente-coronel da Polícia Militar (PM), foi preso preventivamente na manhã desta quarta-feira, 7, durante a Operação Terra Justa, por suspeita de receber R$ 286 mil de um miliciano.

O investigado exerceu o cargo de comandante da 30ª Companhia Independente de Polícia Militar de Santa Maria da Vitória até 2023. No mesmo ano, ele assumiu a direção do Colégio da Polícia Militar de Bom Jesus da Lapa, cargo que ocupa até o momento.

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O tenente-coronel Normanha também passou meses no comando do 10º Batalhão de Ensino, Instrução e Capacitação, em Barreiras. Além disso, ele passou oito anos no comando da 38ª CIPM de Bom Jesus da Lapa, onde realizou atividades voltadas ao combate e prevenção da criminalidade na região.

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Entenda ligação do PM com a milícia

Normanha foi alvo da terceira fase da Operação Terra Justa, em ação na cidade de Santa Maria da Vitória, no Oeste da Bahia. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em residências do oficial, após decretada da Justiça, que recebeu a denúncia criminal oferecida pelo Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) por crime de corrupção passiva militar.

Segundo a acusação, Normanha recebeu R$ 286 mil do sargento da reserva Carlos Erlani Gonçalves Santos, que foi denunciado e condenado por liderar milícia armada que, por mais de 10 anos, atuou na região de Correntina com serviços de segurança privada contratados por grileiros para ameaçar e expulsar comunidades tradicionais das terras.

As investigações identificaram depósitos frequentes, em sua maioria de R$ 15 mil por mês, além do pagamento de boletos de faculdade da filha do policial militar e de outras despesas pessoais. O MP-BA aponta que os pagamentos tinham o objetivo de garantir que o oficial deixasse de cumprir seu dever funcional de combater a atuação da milícia armada.

Luiz Augusto Normanha de Carvalho mantinha uma relação estável de favorecimento ao grupo criminoso. Além dos repasses financeiros, ele teria colaborado para o funcionamento da milícia, contribuindo para a definição de escalas de vigilantes armados e criando condições favoráveis para a continuidade das atividades ilegais.

Além disso, também há indícios de que o tenente-coronel utilizou a influência e o prestígio do cargo para oferecer serviços irregulares de segurança armada a um fazendeiro da região após a prisão do sargento da reserva.

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Tags

Luiz Augusto Normanha de Carvalho PM polícia militar

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