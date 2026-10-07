Ex-deputado estadual é acusado de usar mandato para favorecer o CV

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) entrou com uma ação contra o ex-deputado estadual Thiego Raimundo dos Santos Silva, conhecido como TH Joias. Segundo a denúncia, ele está sendo acusado de usar o mandato para favorecer a facção criminosa Comando Vermelho (CV), no Rio de Janeiro.

TH também foi indidicado pela pratica de comércio ilegal de arma de fogo de uso restrito durante exercício de função pública, que começou oficialmente em junho de 2024. No período, ele indicou membros da facção para ocuparem cargos de poder na Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro).

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Dentre as pessoas indicadas por ele estão Fernanda Ferreira Castro, mulher de Gabriel Dias, que é apontado como tesoureiro do CV, e Luiz Eduardo Cunha Gonçalves, responsável por vender equipamentos anti drones à facção, testando-os e ensinando traficantes a utilizá-los.

Grupo envolvido com facção criminosa

Além de TH Joias, outras quatro pessoas também foram acusadas de fazer parte de um grupo associado à organização criminosa para atuar no tráfico de drogas. São eles: Luciano Martiniano da Silva, o Pezão; Gabriel Dias de Oliveira; e os dois indicados por ele na Alerj, Luiz Eduardo Cunha Gonçalves; e Fernanda Ferreira Castro.

O MPRJ aponta que as investigações começaram em outubro de 2023, juntamente com a atuação do Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado (Gaeco). A partir disso, eles descobriram que os acusados se associaram a integrantes do CV para traficar drogas em Parada de Lucas e nos complexos da Maré e do Alemão.

Após as denúncias, o Órgão Especial manteve as prisões preventivas anteriormente decretadas dos integrantes do grupo. Além de determinar o desmembramento do processo em relação a Pezão, que está foragido, e o levantamento integral do sigilo do processo.