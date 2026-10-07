Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA

OPERAÇÃO TERRA JUSTA

PM é preso na Bahia por suspeita de receber R$ 286 mil de miliciano

Pagamentos garantiam que o oficial deixasse de combater a atuação da milícia armada

Luiza Nascimento
Por
Operação Terra Justa
Operação Terra Justa - Foto: Divulgação SSP

Um tenente-coronel da Polícia Militar (PM), identificado como Luiz Augusto Normanha de Carvalho, foi preso preventivamente nesta quarta-feira, 7, por suspeita de receber R$ 286 mil de um miliciano. Ele foi alvo da terceira fase da Operação Terra Justa, em ação na cidade de Santa Maria da Vitória, no Oeste da Bahia.

O investigado exerceu o cargo de comandante da 30ª Companhia Independente de Polícia Militar de Santa Maria da Vitória até 2023. Atualmente, o agente é diretor do Colégio da Polícia Militar de Bom Jesus da Lapa.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em residências do oficial, após decretada da Justiça, que recebeu a denúncia criminal oferecida pelo Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) por crime de corrupção passiva militar.

Leia Também:

POLÍCIA

Plantação com 22 mil pés de maconha é destruída em área rural da Bahia
Plantação com 22 mil pés de maconha é destruída em área rural da Bahia imagem

OPERAÇÃO LEAKAGE

Rede de tráfico entre Salvador e Paraguai tem R$ 25 milhões bloqueados
Rede de tráfico entre Salvador e Paraguai tem R$ 25 milhões bloqueados imagem

SALVADOR

Após 8 anos, acusada de envenenar mãe e duas filhas vai a júri nesta quarta (7)
Após 8 anos, acusada de envenenar mãe e duas filhas vai a júri nesta quarta (7) imagem

Como funcionavam os pagamentos e por que o tenente-coronel recebia?

Segundo a acusação, Normanha recebeu R$ 286 mil do sargento da reserva Carlos Erlani Gonçalves Santos, que foi denunciado e condenado por liderar milícia armada que, por mais de 10 anos, atuou na região de Correntina com serviços de segurança privada contratados por grileiros para ameaçar e expulsar comunidades tradicionais das terras.

As investigações identificaram depósitos frequentes, em sua maioria de R$ 15 mil por mês, além do pagamento de boletos de faculdade da filha do policial militar e de outras despesas pessoais. O MP-BA aponta que os pagamentos tinham o objetivo de garantir que o oficial deixasse de cumprir seu dever funcional de combater a atuação da milícia armada.

Luiz Augusto Normanha de Carvalho mantinha uma relação estável de favorecimento ao grupo criminoso. Além dos repasses financeiros, ele teria colaborado para o funcionamento da milícia, contribuindo para a definição de escalas de vigilantes armados e criando condições favoráveis para a continuidade das atividades ilegais.

Além disso, também há indícios de que o tenente-coronel utilizou a influência e o prestígio do cargo para oferecer serviços irregulares de segurança armada a um fazendeiro da região após a prisão do sargento da reserva.

A Operação Terra Justa foi deflagrada de forma integrada pelo Ministério Público da Bahia (MPBA), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e 3ª Promotoria de Justiça Militar; Secretaria de Segurança Pública (SSP), por meio da Força Correicional Especial Integrada (Force), e Corregedoria da Polícia Militar.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Bahia polícia militar santa maria da vitória

Relacionadas

Mais lidas