POLÍCIA
Plantação com 22 mil pés de maconha é destruída em área rural da Bahia
Criminosos eram responsáveis pela manutenção e segurança da lavoura
Uma plantação com 22 mil pés de maconha foi destruída em uma área rural de Campo Formoso, conhecida como Gameleira, no Centro-Norte da Bahia, nesta terça-feira, 6.
A ação integrada contra facções foi de responsabilidade das polícias Civil e Militar. O plantio ilegal foi localizado após trabalho de inteligência com apoio de recursos tecnológico.
De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), com a chegada das equipes policiais, criminosos que eram responsáveis pela manutenção e segurança da plantação correram por uma área de mata.
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Responsáveis pela plantação não foram localizados
Além da erradicação, os policiais militares e civis promoveram também a incineração dos entorpecentes.
Diligências continuam sendo realizadas com o objetivo de capturar os suspeitos que fugiram durante o flagrante.
Informações sobre os criminosos podem ser repassadas, com total sigilo, através do Disque Denúncia da SSP, pelo telefone 181. O anonimato é garantido por lei.