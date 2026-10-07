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POLÍCIA

Plantação com 22 mil pés de maconha é destruída em área rural da Bahia

Criminosos eram responsáveis pela manutenção e segurança da lavoura

Luiza Nascimento
Por
22 mil pés de maconha destruídos
22 mil pés de maconha destruídos - Foto: Divulgação SSP

Uma plantação com 22 mil pés de maconha foi destruída em uma área rural de Campo Formoso, conhecida como Gameleira, no Centro-Norte da Bahia, nesta terça-feira, 6.

A ação integrada contra facções foi de responsabilidade das polícias Civil e Militar. O plantio ilegal foi localizado após trabalho de inteligência com apoio de recursos tecnológico.

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De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), com a chegada das equipes policiais, criminosos que eram responsáveis pela manutenção e segurança da plantação correram por uma área de mata.

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Responsáveis pela plantação não foram localizados

Além da erradicação, os policiais militares e civis promoveram também a incineração dos entorpecentes.

Diligências continuam sendo realizadas com o objetivo de capturar os suspeitos que fugiram durante o flagrante.

Informações sobre os criminosos podem ser repassadas, com total sigilo, através do Disque Denúncia da SSP, pelo telefone 181. O anonimato é garantido por lei.

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Bahia Campo Formoso maconha

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