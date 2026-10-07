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OPERAÇÃO LEAKAGE

Rede de tráfico entre Salvador e Paraguai tem R$ 25 milhões bloqueados

Estrutura era responsável pelo transporte, recebimento, armazenamento e distribuição de drogas

Luiza Nascimento
Por
Operação Leakage
Operação Leakage - Foto: Divulgação / ASCOM-PCBA

Uma rede de tráfico ligada ao Paraguai, com estrutura em Salvador, outras cidades da Bahia e no Paraná, sofreu um bloqueio de R$ 25 milhões, com a Operação Leakage, deflagrada pela Polícia Civil da Bahia nesta quarta-feira, 7.

No estado baiano, além da capital, a estrutura criminosa responsável pelo transporte, recebimento, armazenamento e distribuição de grandes quantidades de drogas tem mandados judiciais sendo crumpridos em:

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  • Lauro de Freitas;
  • Camaçari;
  • Feira de Santana.

No Paraná, a cidade investigada é Cascavel.

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Como agia a rede de tráfico?

De acordo com as investigações, a droga era adquirida em grandes quantidades no Paraguai e passava pelo Paraná, onde o grupo realizava a transferência dos entorpecentes para Salvador e municípios do interior da Bahia.

Também há indícios de envolvimento de integrantes do grupo com o comércio ilegal de armas de fogo.

Além do bloqueio de valores de até R$ 25 milhões dos investigados, foi socilitada a apreensão de 11 veículos utilizados no transporte e na distribuição dos entorpecentes.

A operação é conduzida pelo Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (DENARC), por meio da 3ª Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (3ª DTE/BTS), e mobiliza cerca de 130 policiais civis, com apoio operacional dos Departamentos: Especializado de Investigações Criminais (DEIC); Polícia Metropolitana (DEPOM); Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (DRACO); Proteção à Mulher, Cidadania e Pessoas Vulneráveis (DPMCV); Inteligência Policial (DIP) e da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (CORE), além de equipes das polícias Civil e Militar do Paraná.

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Bahia Operação Leakage Polícia Civil

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