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SALVADOR

“Wolverine” morre baleado durante troca de tiros no Vale da Muriçoca

Segundo a PM, Home é suspeito de integrar a facção Bonde do Maluco

Leilane Teixeira
Por
Imagem ilustrativa da imagem “Wolverine” morre baleado durante troca de tiros no Vale da Muriçoca
Foto: Reprodução redes sociais

Um homem identificado como Irlã, conhecido pelo vulgo “Wolverine”, morreu durante uma troca de tiros na manhã desta terça-feira, 6, no Vale da Muriçoca, em Salvador.

Segundo a Polícia Militar, guarnições da 41ª CIPM foram acionadas para averiguar denúncias de disparos na Rua Sérgio de Carvalho. No local, os policiais encontraram o suspeito ferido após uma troca de tiros entre integrantes de grupos criminosos rivais.

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Informações iniciais apontam que a vítima já teve envolvimento com o tráfico de drogas e já teria sido ligado à facção Bonde do Maluco (BDM), porém, teria deixado o crime há cerca de dez meses e, desde então, estaria trabalhando em um estabelecimento comercial. As informações, porém, não foram confirmadas oficialmente.

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Socorro prestado

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e prestou atendimento à vítima. A morte foi confirmada pela equipe médica. As circunstâncias do crime ainda serão investigadas.

Durante a ocorrência, a unidade também foi informada de que um cidadão havia sido atingido de raspão por estilhaços. Ele foi socorrido e encaminhado a um hospital, onde recebeu atendimento médico e, posteriormente, recebeu alta.

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Tags

federação polícia militar Salvador vale da muriçoca

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