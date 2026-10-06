“Wolverine” morre baleado durante troca de tiros no Vale da Muriçoca

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Um homem identificado como Irlã, conhecido pelo vulgo “Wolverine”, morreu durante uma troca de tiros na manhã desta terça-feira, 6, no Vale da Muriçoca, em Salvador.

Segundo a Polícia Militar, guarnições da 41ª CIPM foram acionadas para averiguar denúncias de disparos na Rua Sérgio de Carvalho. No local, os policiais encontraram o suspeito ferido após uma troca de tiros entre integrantes de grupos criminosos rivais.

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Informações iniciais apontam que a vítima já teve envolvimento com o tráfico de drogas e já teria sido ligado à facção Bonde do Maluco (BDM), porém, teria deixado o crime há cerca de dez meses e, desde então, estaria trabalhando em um estabelecimento comercial. As informações, porém, não foram confirmadas oficialmente.

Socorro prestado

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e prestou atendimento à vítima. A morte foi confirmada pela equipe médica. As circunstâncias do crime ainda serão investigadas.

Durante a ocorrência, a unidade também foi informada de que um cidadão havia sido atingido de raspão por estilhaços. Ele foi socorrido e encaminhado a um hospital, onde recebeu atendimento médico e, posteriormente, recebeu alta.