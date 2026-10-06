Policial finge vender semijoias para resgatar mulher mantida em cárcere

Uma mulher de 28 anos foi resgatada após denunciar que era mantida em cárcere privado e sofria agressões do companheiro, de 26 anos, em uma propriedade na zona rural de Quirinópolis, em Goiás. Ela conseguiu ser socorrida após ser atendida por uma policial civil que fingiu ser vendedora de semijoias.

O suspeito foi preso em flagrante na segunda-feira, 5, depois que a vítima conseguiu sair com ele e compartilhar a localização com a polícia.

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Moradora de Santa Vitória, no Triângulo Mineiro, a mulher mantinha um relacionamento com o homem havia cerca de dois meses. Segundo o relato feito à polícia, ela chegou a ser trancada em um quarto com a filha de 2 anos, além de ter sido agredida e ameaçada de morte.

A localização da vítima foi possível após uma ação conjunta das polícias de Minas Gerais e Goiás. O caso chegou inicialmente à Polícia Civil mineira por meio de uma denúncia anônima informando que a mulher estaria sendo impedida de deixar a casa do companheiro.

Policial fingiu vender semijoias

Com o telefone da vítima, uma escrivã da Polícia Civil de Minas Gerais entrou em contato para verificar a denúncia. Como havia a possibilidade de o suspeito estar acompanhando a conversa, a policial fingiu ser uma vendedora de semijoias.

Durante a ligação, a escrivã misturou a suposta apresentação dos produtos com perguntas que poderiam ser respondidas apenas com "sim" ou "não". A estratégia permitiu que a mulher confirmasse que estava sendo mantida contra a própria vontade e que não estava sozinha naquele momento.

A comunicação continuou por mensagens de celular. Para sustentar o disfarce, a policial chegou a enviar imagens de semijoias. A vítima, por sua vez, respondia quando conseguia se esconder no banheiro e demonstrava medo de que o companheiro descobrisse o pedido de ajuda.

Em determinado momento, a mulher informou que conseguiria ir até a cidade. Ela convenceu o companheiro a acompanhá-la até um supermercado em Quirinópolis e, no estabelecimento, compartilhou sua localização com a escrivã.

As informações foram repassadas à Polícia Militar de Goiás, que enviou uma equipe ao supermercado e abordou o casal. O homem negou as acusações.

A vítima manifestou interesse em prosseguir com a denúncia e solicitou medidas protetivas de urgência. O suspeito foi encaminhado à Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher, onde acabou autuado em flagrante por violência doméstica. Segundo a Polícia Militar de Goiás, ele possui antecedente criminal por homicídio.

Relacionamento começou pelas redes sociais

À polícia, a mulher contou que conheceu o suspeito pelas redes sociais cerca de dois meses antes. Após visitas frequentes, os dois passaram a morar juntos na zona rural de Quirinópolis.

Com as constantes discussões, ela decidiu voltar para Santa Vitória. Inicialmente, segundo o relato, o homem concordou com a decisão e chegou a marcar uma data para levá-la de volta a Minas Gerais.

No dia previsto para a viagem, porém, uma nova discussão teria ocorrido. A vítima afirmou que foi trancada em um quarto junto com a filha de 2 anos, agredida e ameaçada de morte. Ela também relatou que o companheiro espalhou seus pertences pelo chão.

Após o resgate e o atendimento policial, a mulher foi encaminhada para ficar com familiares.