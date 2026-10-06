Brasileiro é preso nos EUA após usar uniforme do ICE durante eleição

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Um brasileiro, identificado como Danilo Silva, de 46 anos, foi preso no último domingo, 4, em Miami, nos EUA, após vestir um uniforme semelhante ao usado por agentes do Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas dos Estados Unidos (ICE), durante as eleições gerais.

Ele é acusado de usar a roupa para intimidar outros brasileiros que participavam da votação, nas proximidades do campus de Kendall do Miami Dade College. De acordo com o gabinete do xerife, o suspeito vestia boné e jaqueta com a sigla do ICE, além de óculos escuros, máscara e botas táticas, abordava pessoas e caminhava de forma agressiva pela região.

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A votação ocorreu em meio ao temor de que agentes do ICE fossem aos locais de votação, preocupando especialmente brasileiros em situação migratória irregular, que receavam ser detidos e deportados ao comparecer às urnas.

Brasileiro comprou fantasia pela Amazon

Em depoimento, o brasileiro afirmou que havia ido votar com uma camisa da seleção brasileira. No entanto, após exercer o direito, trocou de roupa para o unifirme comprado na Amazon.

Segundo ele, a intenção era “ver a reação das pessoas”, no entanto, a ação foi impedida após denúncias que motivaram uma intervenção policial. Danilo Silva chegou a discutir com dois homens que o confrontaram, sendo que um deles gravou a situação.

O relatório policial aponta que, durante a abordagem, o acusado ameaçou um investigador, afirmando que ele se arrependeria de prendê-lo, e ele ofereceu dinheiro aos policiais para ser liberado.

Mesmo diante da proposta, ele foi preso por intimidação de eleitores, tentativa de suborno, uso ilegal de insígnias das forças de segurança e conduta desordeira.

Juíza diz que eleição "não é Halloween"

O caso foi apresentado à juíza Mindy Glazer, que repudiou a ação, destacando que o traje era inadequado para usar em meio às eleições brasileiras.

"Não é Halloween até 31 de outubro", afirmou.