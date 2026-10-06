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SEM VOTOS

Abstenção de eleitores no exterior bate recorde e é a maior em 10 anos

Eleitores brasileiros que moram fora do Brasil não votaram nas eleições de 2026

Franciely Gomes
Por
| Atualizada em
Abstenções somam mais de 60%
Abstenções somam mais de 60% - Foto: Divulgação | TSE
Eleições 2026

Não foi só no Brasil que a abstenção de eleitores nas eleições de 2026 bateu recorde. Cerca de 62,69% dos brasileiros aptos a votar fora do país decidiram não participar da disputa para eleger o presidente do Brasil.

Segundo números divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 574.345 mil brasileiros não votaram no último domingo, 4. Ao todo, 916.534 mil deles estavam aptos a participar do processo eleitoral em 134 nações.

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Dentre as cidade com maior número de abstenções estão Lisboa-Portugal (49.964 mil), Boston-Estados Unidos (36.968 mil), Nova York-Estados Unidos (28.819 mil), Nagóia-Japão (28.219 mil), Miami-Estados Unidos (27.775 mil), Porto-Portugal (27.217 mil), Londres-Inglaterra (22.651 mil), Orlando-Estados Unidos (17.392 mil) e Milão-Itália (17.139 mil).

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Esse cenário quebra o recorde anterior de mais de 10 anos, onde o número de não votantes registrado nas eleições de 2010, 2014, 2018 e 2022 nunca superou a marca dos 60%.

Em quais países Lula e Flávio Bolsonaro ganharam?

  • África do Sul: Flávio Bolsonaro 230 x 152 Lula
  • Alemanha: Lula 13.525 x 3.532 Flávio Bolsonaro
  • Angola: Lula 147 x 101 Flávio Bolsonaro
  • Argentina: Lula 3.747 x 1.681 Flávio Bolsonaro
  • Argélia: Lula 27 x 3 Flávio Bolsonaro
  • Arábia Saudita: Lula 52 x 22 Flávio Bolsonaro
  • Austrália: Lula 4.562 x 2.579 Flávio Bolsonaro
  • Áustria: Lula 979 x 311 Flávio Bolsonaro
  • Bahamas: Flávio Bolsonaro 10 x 6 Lula
  • Bahrein: Flávio Bolsonaro 27 x 17 Lula
  • Bolívia: Flávio Bolsonaro 1.387 x 349 Lula
  • Bulgária: Lula 34 x 8 Flávio Bolsonaro
  • Bélgica: Lula 2.516 x 1.959 Flávio Bolsonaro
  • Cabo Verde: Lula 39 x 20 Flávio Bolsonaro
  • Canadá: Lula 12.508 x 7.043 Flávio Bolsonaro
  • Catar: Flávio Bolsonaro 173 x 147 Lula
  • Chile: Lula 928 x 809 Flávio Bolsonaro
  • China: Lula 367 x 203 Flávio Bolsonaro
  • Chipre: Lula 24 x 20 Flávio Bolsonaro
  • Colômbia: Flávio Bolsonaro 252 x 245 Lula
  • Coreia do Sul: Lula 123 x 72 Flávio Bolsonaro
  • Costa Rica: Lula 173 x 159 Flávio Bolsonaro
  • Costa do Marfim: Lula 24 x 13 Flávio Bolsonaro
  • Croácia: Lula 29 x 17 Flávio Bolsonaro
  • Cuba: Lula 36 x 1 Flávio Bolsonaro
  • Dinamarca: Lula 1.166 x 195 Flávio Bolsonaro
  • Egito: Lula 46 x 12 Flávio Bolsonaro
  • El Salvador: Flávio Bolsonaro 48 x 23 Lula
  • Emirados Árabes Unidos: Flávio Bolsonaro 659 x 512 Lula
  • Equador: Flávio Bolsonaro 171 x 130 Lula
  • Eslováquia: Lula 35 x 13 Flávio Bolsonaro
  • Eslovênia: Lula 61 x 25 Flávio Bolsonaro
  • Espanha: Lula 7.263 x 3.338 Flávio Bolsonaro
  • Estados Unidos: Flávio Bolsonaro 45.004 x 23.335 Lula
  • Estônia: Lula 142 x 19 Flávio Bolsonaro
  • Filipinas: Flávio Bolsonaro 33 x 26 Lula
  • Finlândia: Lula 475 x 155 Flávio Bolsonaro
  • França: Lula 8.769 x 1.758 Flávio Bolsonaro
  • Gana: Lula 8 x 2 Flávio Bolsonaro
  • Grécia: Flávio Bolsonaro 230 x 196 Lula
  • Guatemala: Flávio Bolsonaro 67 x 33 Lula
  • Guiana: Flávio Bolsonaro 43 x 7 Lula
  • Guiana Francesa: Flávio Bolsonaro 518 x 484 Lula
  • Guiné-Bissau: Lula 17 x 17 Flávio Bolsonaro
  • Haiti: Lula 5 x 0 Flávio Bolsonaro
  • Honduras: Flávio Bolsonaro 34 x 17 Lula
  • Hungria: Lula 331 x 93 Flávio Bolsonaro
  • Índia: Lula 29 x 27 Flávio Bolsonaro
  • Indonésia: Flávio Bolsonaro 19 x 8 Lula
  • Irlanda: Lula 6.025 x 1.559 Flávio Bolsonaro
  • Irã: Lula 14 x 11 Flávio Bolsonaro
  • Israel: Flávio Bolsonaro 523 x 92 Lula
  • Itália: Lula 6.148 x 4.386 Flávio Bolsonaro
  • Jamaica: Flávio Bolsonaro 14 x 4 Lula
  • Japão: Flávio Bolsonaro 24.601 x 5.234 Lula
  • Jordânia: Lula 675 x 59 Flávio Bolsonaro
  • Kuwait: Lula 54 x 12 Flávio Bolsonaro
  • Líbano: Lula 2.538 x 1.138 Flávio Bolsonaro
  • Líbia: Lula 2 x 0 Flávio Bolsonaro
  • Malásia: Lula 44 x 27 Flávio Bolsonaro
  • Marrocos: Lula 30 x 6 Flávio Bolsonaro
  • Moçambique: Flávio Bolsonaro 113 x 89 Lula
  • México: Flávio Bolsonaro 589 x 585 Lula
  • Namíbia: Lula 6 x 5 Flávio Bolsonaro
  • Nepal: Flávio Bolsonaro 11 x 1 Lula
  • Nicarágua: Flávio Bolsonaro 35 x 33 Lula
  • Nigéria: Lula 26 x 6 Flávio Bolsonaro
  • Noruega: Lula 592 x 198 Flávio Bolsonaro
  • Nova Zelândia: Lula 234 x 64 Flávio Bolsonaro
  • Omã: Flávio Bolsonaro 20 x 12 Lula
  • Palestina: Lula 1.078 x 46 Flávio Bolsonaro
  • Panamá: Flávio Bolsonaro 336 x 236 Lula
  • Paraguai: Flávio Bolsonaro 3.848 x 546 Lula
  • Países Baixos: Lula 4.624 x 1.081 Flávio Bolsonaro
  • Peru: Flávio Bolsonaro 380 x 248 Lula
  • Polônia: Lula 183 x 65 Flávio Bolsonaro
  • Portugal: Lula 26.401 x 19.412 Flávio Bolsonaro
  • Quênia: Lula 26 x 17 Flávio Bolsonaro
  • Reino Unido: Lula 8.640 x 5.366 Flávio Bolsonaro
  • República Dominicana: Flávio Bolsonaro 106 x 65 Lula
  • Romênia: Lula 31 x 22 Flávio Bolsonaro
  • Rússia: Lula 49 x 25 Flávio Bolsonaro
  • Senegal: Lula 51 x 24 Flávio Bolsonaro
  • Singapura: Lula 190 x 92 Flávio Bolsonaro
  • Suriname: Flávio Bolsonaro 366 x 121 Lula
  • Suécia: Lula 1.770 x 505 Flávio Bolsonaro
  • Suíça: Lula 5.194 x 4.525 Flávio Bolsonaro
  • Sérvia: Lula 30 x 13 Flávio Bolsonaro
  • Síria: Lula 97 x 7 Flávio Bolsonaro
  • Tailândia: Flávio Bolsonaro 51 x 40 Lula
  • Taiwan: Flávio Bolsonaro 107 x 77 Lula
  • Tanzânia: Lula 11 x 5 Flávio Bolsonaro
  • Tchéquia: Lula 279 x 70 Flávio Bolsonaro
  • Timor-Leste: Flávio Bolsonaro 27 x 16 Lula
  • Trinidad e Tobago: Flávio Bolsonaro 10 x 4 Lula
  • Tunísia: Lula 12 x 9 Flávio Bolsonaro
  • Turquia: Lula 114 x 37 Flávio Bolsonaro
  • Ucrânia: Flávio Bolsonaro 19 x 4 Lula
  • Uruguai: Lula 797 x 701 Flávio Bolsonaro
  • Venezuela: Lula 128 x 125 Flávio Bolsonaro
  • Vietnã: Flávio Bolsonaro 14 x 13 Lula
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