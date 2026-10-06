OUTUBRO ROSA
Polícia Civil promove campanha de doação de leite para pacientes na Bahia
Arrecadação para o Hospital Aristides Maltez segue até o dia 27 de outubro
A Polícia Civil da Bahia iniciou, nesta terça-feira, 6, uma campanha de arrecadação de leite em pó para pacientes do Hospital Aristides Maltez (HAM), referência no tratamento oncológico no estado. A iniciativa faz parte das ações do Outubro Rosa.
A arrecadação segue até o dia 27 de outubro e será realizada entre policiais civis, servidores e colaboradores. A população também pode participar por meio de doações.
Os itens podem ser entregues em pontos de coleta instalados no Prédio da Polícia Civil, no bairro da Piedade; nos Complexos Policiais de Nazaré, Ogunjá e Itapuã; e nas Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (Deams) de Candeias e Camaçari.
A campanha será concluída no dia 30 de outubro, com uma ação de entrega dos itens arrecadados. Na ocasião, também serão realizadas atividades de conscientização, orientação jurídica e cidadania sobre os mecanismos de enfrentamento à violência contra a mulher.
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A iniciativa é promovida pela Polícia Civil, por meio do Departamento de Proteção à Mulher, Cidadania e Pessoas Vulneráveis (DPMCV), e busca ampliar as ações do Outubro Rosa com uma campanha de solidariedade às pessoas atendidas pelo Hospital Aristides Maltez.
“Queremos que o Outubro Rosa seja também um movimento de união. Cada doação representa um gesto de solidariedade e a oportunidade de contribuir com o trabalho realizado pelo Hospital Aristides Maltez e, principalmente, com as pessoas acolhidas pela instituição”, destacou a diretora do DPMCV, delegada Juliana Fontes.