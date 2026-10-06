Bahia registra o menor número de mortes violentas dos últimos 14 anos

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A queda nas mortes violentas na Bahia ganhou destaque em setembro, quando o estado registrou o menor número de casos dos últimos 14 anos. Ao todo, foram contabilizadas 223 ocorrências de homicídio, latrocínio e lesão dolosa seguida de morte no período.

No acumulado de janeiro a setembro de 2026, a redução das mortes violentas chegou a 21% na comparação com o mesmo período de 2025, segundo dados da Polícia da Bahia.

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De acordo com a Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), o resultado ocorre em meio às ações de combate à criminalidade realizadas pelas forças de segurança. Somente em 2026, foram promovidas 600 operações, que resultaram na localização de 70 líderes de facções e na apreensão de 5.200 armas de fogo.

“Este resultado foi alcançado através da dedicação dos homens e mulheres das Polícias Militar, Civil, Técnica e Penal, além do Corpo de Bombeiros, PF, PRF, FICCO e Guardas. Trabalho incansável em prol da população”, destacou o secretário da Segurança Pública da Bahia, Marcelo Werner.

Investimentos na segurança

Segundo Werner, os resultados também estão relacionados aos investimentos realizados pelo Governo do Estado na área da segurança pública. Entre as medidas citadas estão a contratação de 11 mil profissionais e a entrega de novas unidades, armamentos, viaturas e equipamentos de perícia.

“Agradeço ao governador Jerônimo Rodrigues pelo apoio incondicional. Seguiremos combatendo a criminalidade com integração e norteados pela inteligência”, completou o secretário.