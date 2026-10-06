POLÍCIA
Bahia registra o menor número de mortes violentas dos últimos 14 anos
Ao todo, foram contabilizadas 223 ocorrências
A queda nas mortes violentas na Bahia ganhou destaque em setembro, quando o estado registrou o menor número de casos dos últimos 14 anos. Ao todo, foram contabilizadas 223 ocorrências de homicídio, latrocínio e lesão dolosa seguida de morte no período.
No acumulado de janeiro a setembro de 2026, a redução das mortes violentas chegou a 21% na comparação com o mesmo período de 2025, segundo dados da Polícia da Bahia.
De acordo com a Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), o resultado ocorre em meio às ações de combate à criminalidade realizadas pelas forças de segurança. Somente em 2026, foram promovidas 600 operações, que resultaram na localização de 70 líderes de facções e na apreensão de 5.200 armas de fogo.
“Este resultado foi alcançado através da dedicação dos homens e mulheres das Polícias Militar, Civil, Técnica e Penal, além do Corpo de Bombeiros, PF, PRF, FICCO e Guardas. Trabalho incansável em prol da população”, destacou o secretário da Segurança Pública da Bahia, Marcelo Werner.
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Investimentos na segurança
Segundo Werner, os resultados também estão relacionados aos investimentos realizados pelo Governo do Estado na área da segurança pública. Entre as medidas citadas estão a contratação de 11 mil profissionais e a entrega de novas unidades, armamentos, viaturas e equipamentos de perícia.
“Agradeço ao governador Jerônimo Rodrigues pelo apoio incondicional. Seguiremos combatendo a criminalidade com integração e norteados pela inteligência”, completou o secretário.