Neto é suspeito de matar avó de 66 anos dentro de casa na Bahia

Siga o A TARDE no Google

Uma mulher de 66 anos foi encontrada morta com sinais de violência dentro de uma residência em Itabuna, no sul da Bahia. Segundo informações preliminares da Polícia Militar, o neto da vítima é apontado como suspeito do homicídio.

A vítima foi identificada como Maurina Santana de Oliveira. O caso aconteceu na sexta-feira, 2, no bairro Novo Horizonte.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com o 15º Batalhão da Polícia Militar (BPM), uma equipe foi acionada por volta das 17h29 para prestar apoio ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), após uma ocorrência envolvendo uma possível morte dentro de uma residência.

Ao chegar ao imóvel, a equipe do Samu constatou que Maurina já estava morta. Conforme a PM, o corpo apresentava sinais de violência.

Os policiais militares isolaram a área para preservar o local até a chegada do Departamento de Polícia Técnica (DPT), responsável pela realização da perícia e remoção do corpo.

Neto é suspeito

Informações preliminares obtidas pela polícia no local apontaram o neto da vítima como suspeito de envolvimento na morte. A Polícia Civil ficará responsável por apurar a participação dele no caso.

Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre como Maurina foi morta nem o que teria motivado o crime.

A dinâmica do ocorrido e a causa da morte também deverão ser esclarecidas ao longo das investigações e após a conclusão dos exames periciais.