POLÍCIA
Motorista e cobrador de ônibus são agredidos por passageiro na Bahia
Caso aconteceu durante viagem entre Itabuna e Itacaré
Um passageiro agrediu um motorista e um cobrador de ônibus intermunicipal durante uma viagem entre Itabuna e Itacaré, no sul da Bahia, na tarde desta última terça-feira, 6. O episódio está sendo investigado pela Polícia Civil como lesão corporal dolosa.
A identidade do suspeito ainda não foi revelada formalmente. De acordo com a Rota Transportes, empresa responsável, o conflito ocorreu após o homem informar que havia perdido o ticket para identificar a bagagem.
Ainda segundo a empresa, o passageiro revelou a perda do ticket no momento em que desembarcava, em Ilhéus. O cobrador informou quais os procedimentos deveriam ser adotados para a retirada da bagagem, no entanto, o homem não aceitou as orientações e agrediu o funcionário.
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Motorista tentou conter a agressão
A empresa ainda afirmou que o motorista tentou intervir para ajudar o colega e conter a confusão, mas também acabou sendo agredido.
O cobrador foi encaminhado para atendimento em uma unidade de saúde e se recupera em casa. Enquanto o motorista foi levado para registrar a ocorrência, segundo a Rota Transportes. As vítimas possuem entre 40 e 51 anos.
Após o ocorrido, a empresa substituiu os colaboradores e o ônibus seguiu viagem para o destino final.
Em nota, a empresa aumentou o ocorrido e comentou que os procedimentos sobre a identificação de bagagem seguem certas regras para garantir a segurança dos passageiros.
Em nota enviada ao portal A TARDE, a Polícia Civil informou que "Diligências estão em andamento para esclarecer a dinâmica da ocorrência e identificar o autor dos fatos".