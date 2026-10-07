Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA

POLÍCIA

Motorista e cobrador de ônibus são agredidos por passageiro na Bahia

Caso aconteceu durante viagem entre Itabuna e Itacaré

Agatha Victoria Reis
Por
Inauguração da Nova Rodoviária da Bahia
Inauguração da Nova Rodoviária da Bahia - Foto: José Simões/Ag A TARDE.

Um passageiro agrediu um motorista e um cobrador de ônibus intermunicipal durante uma viagem entre Itabuna e Itacaré, no sul da Bahia, na tarde desta última terça-feira, 6. O episódio está sendo investigado pela Polícia Civil como lesão corporal dolosa.

A identidade do suspeito ainda não foi revelada formalmente. De acordo com a Rota Transportes, empresa responsável, o conflito ocorreu após o homem informar que havia perdido o ticket para identificar a bagagem.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Ainda segundo a empresa, o passageiro revelou a perda do ticket no momento em que desembarcava, em Ilhéus. O cobrador informou quais os procedimentos deveriam ser adotados para a retirada da bagagem, no entanto, o homem não aceitou as orientações e agrediu o funcionário.

Leia Também:

POLÍCIA

Saiba quem é PM preso suspeito de receber R$ 286 mil de miliciano
Saiba quem é PM preso suspeito de receber R$ 286 mil de miliciano imagem

CASO MARAGOGIPE

Tia de crianças mortas acusa pastora de tentar envenenar outra família
Tia de crianças mortas acusa pastora de tentar envenenar outra família imagem

POLÍCIA

Júri de acusada por envenenar mãe e duas filhas é adiado pela 8ª vez
Júri de acusada por envenenar mãe e duas filhas é adiado pela 8ª vez imagem

Motorista tentou conter a agressão

A empresa ainda afirmou que o motorista tentou intervir para ajudar o colega e conter a confusão, mas também acabou sendo agredido.

O cobrador foi encaminhado para atendimento em uma unidade de saúde e se recupera em casa. Enquanto o motorista foi levado para registrar a ocorrência, segundo a Rota Transportes. As vítimas possuem entre 40 e 51 anos.

Após o ocorrido, a empresa substituiu os colaboradores e o ônibus seguiu viagem para o destino final.

Em nota, a empresa aumentou o ocorrido e comentou que os procedimentos sobre a identificação de bagagem seguem certas regras para garantir a segurança dos passageiros.

Em nota enviada ao portal A TARDE, a Polícia Civil informou que "Diligências estão em andamento para esclarecer a dinâmica da ocorrência e identificar o autor dos fatos".

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Bahia Polícia

Relacionadas

Mais lidas