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POLÍCIA

Presidiário é baleado após deixar conjunto penal durante saída temporária na Bahia

O homem foi atingido no ombro e na perna

Leilane Teixeira
Por
Imagem ilustrativa da imagem Presidiário é baleado após deixar conjunto penal durante saída temporária na Bahia
Foto: Divulgação | PMBA

Um homem de 32 anos foi baleado na manhã desta quarta-feira, 7, pouco depois de deixar o Conjunto Penal de Feira de Santana, durante o período de saída temporária autorizado pela Justiça.

Segundo informações da ocorrência, três homens teriam abordado a vítima nas proximidades da unidade prisional e a levado até a Rua do Pau Pombo, no bairro Aviário. No local, um dos suspeitos efetuou os disparos, que atingiu o ombro e a perna.

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Ele recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi encaminhado para o Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA). Policiais militares realizaram buscas na região após o crime, mas nenhum suspeito foi localizado.

A 1ª Delegacia Territorial (DT) de Feira de Santana investiga o caso como tentativa de homicídio. Conforme a Polícia Civil, os investigadores já possuem indícios sobre a autoria do ataque e realizam diligências para esclarecer a motivação e localizar os envolvidos.

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Saída foi autorizada pela Justiça

A Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap) informou que a saída temporária dos internos do Conjunto Penal de Feira de Santana ocorreu por determinação judicial.

A autorização do benefício cabe ao Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA). Segundo a Seap, a pasta é responsável por cumprir a decisão e realizar os procedimentos necessários para a liberação dos detentos.

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Tags

feira de santana Polícia Civil saída temporária Tentativa de Homicídio

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