POLÍCIA
Presidiário é baleado após deixar conjunto penal durante saída temporária na Bahia
O homem foi atingido no ombro e na perna
Um homem de 32 anos foi baleado na manhã desta quarta-feira, 7, pouco depois de deixar o Conjunto Penal de Feira de Santana, durante o período de saída temporária autorizado pela Justiça.
Segundo informações da ocorrência, três homens teriam abordado a vítima nas proximidades da unidade prisional e a levado até a Rua do Pau Pombo, no bairro Aviário. No local, um dos suspeitos efetuou os disparos, que atingiu o ombro e a perna.
Ele recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi encaminhado para o Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA). Policiais militares realizaram buscas na região após o crime, mas nenhum suspeito foi localizado.
A 1ª Delegacia Territorial (DT) de Feira de Santana investiga o caso como tentativa de homicídio. Conforme a Polícia Civil, os investigadores já possuem indícios sobre a autoria do ataque e realizam diligências para esclarecer a motivação e localizar os envolvidos.
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Saída foi autorizada pela Justiça
A Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap) informou que a saída temporária dos internos do Conjunto Penal de Feira de Santana ocorreu por determinação judicial.
A autorização do benefício cabe ao Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA). Segundo a Seap, a pasta é responsável por cumprir a decisão e realizar os procedimentos necessários para a liberação dos detentos.