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POLÍCIA

Mulher cadeirante de 51 anos morre após ser atropelada na Bahia

Ela estava com o cuidador quando foi atingida por um carro; o homem ficou ferido

Andrêzza Moura
Por
Vanusa não resistiu aos ferimentos e morreu
Vanusa não resistiu aos ferimentos e morreu - Foto: Reprodução

Um atropelamento na noite do domingo, 4, no município de Tucano, no território do Sisal, na Bahia, deixou uma mulher cadeirante morta e o cuidador dela ferido, Posto Bebedouro.

Vanusa Helena Jesus dos Santos, de 51 anos, e Aderaldo de Santana Santos seguiam pela Avenida Hélcio Andrade, por volta das 19h, quando foram atingidos por um veículo conduzido por um idoso, de 66, identificado apenas pelas iniciais V.A.S.

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Logo após o atropelamento, o homem foi cercado por populares. Policiais militares da 2ª Companhia da Polícia Militar, ligada ao 5º BPM, precisaram intervir na situação e impedir que o homem fosse agredido. Ele foi preso em flagrante e seguia à disposição da Justiça.

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As vítimas foram atendidas foram agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhadas ao Hospital Municipal Mariana Penedo, em Tucano, onde Vanusa morreu. Informações Chico sabe tudo e Portal Alerta.

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Tags

atropelamento homem agredido município de Tucano Polícia Civil BA tucano

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