POLÍCIA
Mulher cadeirante de 51 anos morre após ser atropelada na Bahia
Ela estava com o cuidador quando foi atingida por um carro; o homem ficou ferido
Um atropelamento na noite do domingo, 4, no município de Tucano, no território do Sisal, na Bahia, deixou uma mulher cadeirante morta e o cuidador dela ferido, Posto Bebedouro.
Vanusa Helena Jesus dos Santos, de 51 anos, e Aderaldo de Santana Santos seguiam pela Avenida Hélcio Andrade, por volta das 19h, quando foram atingidos por um veículo conduzido por um idoso, de 66, identificado apenas pelas iniciais V.A.S.
Logo após o atropelamento, o homem foi cercado por populares. Policiais militares da 2ª Companhia da Polícia Militar, ligada ao 5º BPM, precisaram intervir na situação e impedir que o homem fosse agredido. Ele foi preso em flagrante e seguia à disposição da Justiça.
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As vítimas foram atendidas foram agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhadas ao Hospital Municipal Mariana Penedo, em Tucano, onde Vanusa morreu. Informações Chico sabe tudo e Portal Alerta.