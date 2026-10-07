Comerciante é executado a tiros e facadas na zona rural da Bahia

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Um comerciante, de 46 anos, foi executado a tiros e a golpes de faca, na noite desta terça-feira, 6, no povoado Rufino, na zona rural de Araci, na região nordeste da Bahia. Evaristo Silva de Carvalho foi encontrado morto, por volta das 21h45, na praça do povoado.

A Polícia Militar foi acionada pelo irmão de Evaristo. Segundo relatos, o crime foi praticado por dois homens, ainda não identificados, que fugiram logo após praticarem o homicídio.

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O filho dele relatou que estava em uma das esquinas do povoado quando ouviu os disparos. O rapaz contou a polícia que o pai não tinha inimizades, nem rixa com ninguém. de Polícia Técnica (DPT). Após a perícia, o corpo foi encaminhado para necropsia.

Investigadores da Delegacia Territorial de Araci apuram o caso e tentam identificar e prender os suspeitos. A motivação é desconhecida. As informações são do Notícias de Santaluz.