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EXECUÇÃO

Comerciante é executado a tiros e facadas na zona rural da Bahia

Filho da vítima disse que ele não tinha inimigos

Andrêzza Moura
Por
Homem foi encontrado morto na praça do município
Homem foi encontrado morto na praça do município - Foto: Reprodução Polícia Civil

Um comerciante, de 46 anos, foi executado a tiros e a golpes de faca, na noite desta terça-feira, 6, no povoado Rufino, na zona rural de Araci, na região nordeste da Bahia. Evaristo Silva de Carvalho foi encontrado morto, por volta das 21h45, na praça do povoado.

A Polícia Militar foi acionada pelo irmão de Evaristo. Segundo relatos, o crime foi praticado por dois homens, ainda não identificados, que fugiram logo após praticarem o homicídio.

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O filho dele relatou que estava em uma das esquinas do povoado quando ouviu os disparos. O rapaz contou a polícia que o pai não tinha inimizades, nem rixa com ninguém. de Polícia Técnica (DPT). Após a perícia, o corpo foi encaminhado para necropsia.

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Investigadores da Delegacia Territorial de Araci apuram o caso e tentam identificar e prender os suspeitos. A motivação é desconhecida. As informações são do Notícias de Santaluz.

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Tags

araci Comerciante assassinado HOMICÍDIO Policia Civil

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