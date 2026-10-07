Polícia apura se jovem foi morto por engano dentro de oficina na Bahia

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A Polícia Civil da Bahia investiga se o jovem Guilherme Araújo de Oliveira, de 23 anos, foi morto por engano. O jovem foi executado a tiros, na tarde desta terça-feira, 6, dentro de uma oficina mecânica, que fica às margens da BA-120, em Retirolândia, na região sisaleira da Bahia.

O suspeito, um homem trajando bermuda jeans, camisa azul, bota e usando um capacete, foi flagrado por câmeras de segurança do estabelecimento chegando ao local a pé. Nas imagens, é possível ver quando ele se aproxima lentamente, para na porta da oficina e atira várias vezes no rapaz.

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Antes de ser baleado, Guilherme aparece na frente da oficina segurando uma mangueira de água e, em seguida, entra. Momento depois, ele é surpreendido pelo suspeito.

Guilherme foi encaminhado ao Hospital Municipal. Além do jovem, outro homem foi atingido de raspão.

Morto por engano

Logo após o crime, passou a circular na cidade a informação de que Guilherme pode ter sido morto por engano.

Relatos dão conta de que ele não tinha envolvimento com a criminalidade, inclusive, ele foi baleado dentro da oficina da qual era dono.

A Polícia Civil vai analisar as imagens das câmeras de segurança para tentar identificar o suspeito. Além das câmeras de segurança do estabelecimento, uma câmera instalada recentemente nas proximidades de um semáforo da BA-120, na região urbana de Valente também registro imagem do homem.