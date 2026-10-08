OPERAÇÃO MONEY FOR NOTHING
Correios interceptam cédulas falsas e PF prende dois suspeitos na Bahia
Investigação analisou diálogos que mostram grupos para aquisição de cédulas falsificadas
O combate ao crime da moeda falsa é o alvo da Operação Money for Nothing deflagrada nesta quinta-feira, 9, pela Polícia Federal. Além do cumprimento de mandados de prisão, os Correios já haviam interceptado encomendas postais contendo cédulas falsas destinadas ao endereço residencial dos investigados.
A ação prendeu preventivamente dois acusados localizados no município de Guanambi, cidade do sudoeste da Bahia. Esta medida foi tomada após a apreensão de aparelhos celulares ligados aos investigados.
Os celulares passaram por análise preliminar, onde revelaram diálogos relacionados à negociação e à aquisição de cédulas falsificadas em grupos e ambientes virtuais.
Investigação continua
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Após o cumprimento das ordens judiciais, os dois presos serão encaminhados ao sistema prisional e ficarão à disposição da Justiça Federal.
A investigação continua para esclarecer a origem das cédulas falsificadas e identificar outras pessoas que possam participar do esquema, incluindo possíveis fornecedores e intermediários.