Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA

OPERAÇÃO MONEY FOR NOTHING

Correios interceptam cédulas falsas e PF prende dois suspeitos na Bahia

Investigação analisou diálogos que mostram grupos para aquisição de cédulas falsificadas

Alice Paulilo
Por
A Operação Money for Nothing combate o crime da moeda falsa
A Operação Money for Nothing combate o crime da moeda falsa - Foto: Marcos Santos/USP Imagens

O combate ao crime da moeda falsa é o alvo da Operação Money for Nothing deflagrada nesta quinta-feira, 9, pela Polícia Federal. Além do cumprimento de mandados de prisão, os Correios já haviam interceptado encomendas postais contendo cédulas falsas destinadas ao endereço residencial dos investigados.

A ação prendeu preventivamente dois acusados localizados no município de Guanambi, cidade do sudoeste da Bahia. Esta medida foi tomada após a apreensão de aparelhos celulares ligados aos investigados.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Os celulares passaram por análise preliminar, onde revelaram diálogos relacionados à negociação e à aquisição de cédulas falsificadas em grupos e ambientes virtuais.

Investigação continua

Leia Também:

OPERAÇÃO NAVIO

Cruzeiros começam em Salvador com mais de 2 mil policiais mobilizados
Cruzeiros começam em Salvador com mais de 2 mil policiais mobilizados imagem

TERMÓPILAS

Grupo suspeito de extorsão, homicídios e tráfico é alvo de operação em Salvador
Grupo suspeito de extorsão, homicídios e tráfico é alvo de operação em Salvador imagem

OPERAÇÃO EQUAÇÃO FINAL

Grupo homicida e de tráfico interestadual tem R$ 15 milhões bloqueados na Bahia
Grupo homicida e de tráfico interestadual tem R$ 15 milhões bloqueados na Bahia imagem

Após o cumprimento das ordens judiciais, os dois presos serão encaminhados ao sistema prisional e ficarão à disposição da Justiça Federal.

A investigação continua para esclarecer a origem das cédulas falsificadas e identificar outras pessoas que possam participar do esquema, incluindo possíveis fornecedores e intermediários.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Bahia investigação

Relacionadas

Mais lidas