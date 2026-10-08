Cruzeiros começam em Salvador com mais de 2 mil policiais mobilizados

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A temporada de cruzeiros 2026/2027 começou em Salvador com a mobilização de mais de 2 mil policiais para reforçar a segurança de turistas na capital e na Região Metropolitana. A Operação Navio foi iniciada na última quarta-feira, 6, com a chegada do navio World Odyssey ao Porto de Salvador, trazendo cerca de 600 passageiros dos Estados Unidos.

A operação seguirá até abril de 2027 e terá atuação das polícias Civil e Militar em pontos turísticos e áreas estratégicas. A estrutura também contará com novas viaturas, motocicletas e embarcações.

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Temporada deve receber 170 mil turistas

Ao longo do período, a previsão é de que cerca de 50 navios atraquem em Salvador, com passageiros brasileiros e estrangeiros. A estimativa é que mais de 170 mil turistas passem pela capital baiana durante a temporada.

Para atender esse público, as forças de segurança também vão utilizar equipes especializadas com profissionais que falam outros idiomas. A estratégia busca facilitar a comunicação e o atendimento aos visitantes durante a permanência na cidade.

Participam da operação equipes do Batalhão Especializado de Policiamento Turístico (Beptur), da Delegacia de Proteção ao Turista (Deltur), do 18º Batalhão de Polícia Militar (BPM/Centro Histórico) e da 16ª Companhia Independente de Polícia Militar (Comércio).

A Polícia Militar também terá equipes no Porto e em outros pontos estratégicos de Salvador e da Região Metropolitana, de acordo com a comandante do Beptur, tenente-coronel Ana Paula Queirós.

“Nessa temporada contaremos com policiais bilíngues e poliglotas para atender, da melhor forma a população que nos visita”, frisou.