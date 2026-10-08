Estagiários são afastados após criança autista chegar em casa no saco plástico

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A Prefeitura de Alagoinhas no interior da Bahia, afastou dois estagiários envolvidos no caso de uma criança de seis anos com Transtorno do Espectro Autista (TEA), que teria sido enviada para casa dentro de uma sacola plástica e com a fralda suja. O afastamento foi confirmado pela gestão municipal na quarta-feira, 7.

Em nota, a Prefeitura informou que o procedimento administrativo continua em andamento para apurar a participação de outros profissionais envolvidos no episódio. A gestão afirmou ainda que a segurança, a proteção e o bem-estar dos estudantes da rede municipal são prioridades.

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Caso aconteceu em setembro

O episódio aconteceu em 24 de setembro, na Escola Municipal de Educação Integral do Campo, mas ganhou repercussão no início de outubro após a mãe da criança, Camila de Jesus Almeida, denunciar o caso.

Segundo a mãe, a escola informou à família que o menino teria sido levado para casa porque não havia fralda e roupa disponíveis para realizar a troca. Camila, porém, afirmou que os itens estavam na mochila do filho.

A mãe contou que a avó recebeu a criança em casa e encontrou uma fralda e uma muda de roupa limpa dentro da mochila. Ao questionar a direção da unidade, Camila disse ter sido informada de que o menino teria sido colocado na sacola para evitar que sujasse o carro da Secretaria Municipal de Educação.





Família procurou autoridades

Após o episódio, Camila procurou a Secretaria Municipal de Educação, registrou um boletim de ocorrência e informou ter levado o caso ao Ministério Público da Bahia (MP-BA), ao Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência e ao Conselho Tutelar.

Segundo a mãe, situações semelhantes já teriam acontecido anteriormente. Ela também afirmou que não pretende levar o filho de volta à escola enquanto não houver mudança na direção da unidade.

Polícia Civil investiga denúncia

A Polícia Civil informou que investiga a denúncia de constrangimento. Diligências e oitivas estão sendo realizadas para esclarecer as circunstâncias do caso.

Com o avanço da apuração administrativa, os dois estagiários envolvidos foram afastados. A Prefeitura de Alagoinhas informou que continuará investigando a participação dos demais profissionais e adotará as medidas administrativas cabíveis.

As acusações apresentadas pela família ainda são objeto de investigação e não representam, por si só, uma conclusão sobre eventual responsabilidade criminal dos envolvidos.