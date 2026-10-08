Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA

PERSPECTIVA

Ivana Bastos desconversa sobre disputar governo da Bahia em 2030

Parlamentar cita que tudo vem no tempo certo e deixa possibilidade em aberto

Yuri Abreu e Rodrigo Tardio
Por Yuri Abreu e Rodrigo Tardio
Cautela na fala da deputada contrasta com força demonstrada nas urnas
Cautela na fala da deputada contrasta com força demonstrada nas urnas - Foto: Yuri Abreu | AG. A TARDE
Eleições 2026

Reeleita para mais um mandato na Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA) com votação recorde, a deputada estadual Ivana Bastos (PSD) manteve a cautela e preferiu desconversar ao ser questionada sobre a possibilidade de pleitear uma candidatura ao governo da Bahia no futuro, o que a colocaria no posto de primeira mulher a governar a Bahia.

Com tom sereno, a parlamentar freou as especulações sobre voos majoritários imediatos: "Cada coisa no tempo certo". A declaração foi dada durante coletiva de imprensa, na ALBA, em Salvador, nesta quinta-feira, 9.

Tudo sobre Política em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

A cautela na fala contrasta com a força demonstrada nas urnas. Ao comentar a expressiva votação acumulada no pleito, a deputada afirmou que a preferência do eleitorado reflete o reconhecimento de um trabalho contínuo, embora a liderança no ranking de votos jamais tenha sido uma obsessão pessoal.

"Todo político sonha em ser bem aceito. Eu nunca sonhei em ser a mais votada. Desde a eleição passada já considerei um feito ter sido a mais votada e agora, nessa eleição, de novo", declarou Ivana.

Leia Também:

ALINHAMENTO

ALBA: Niltinho apoia Ivana Bastos e PSD busca consenso nesta sexta (9/10)
ALBA: Niltinho apoia Ivana Bastos e PSD busca consenso nesta sexta (9/10) imagem

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

Prefeito gasta R$ 27 mil para promoção pessoal em material esportivo
Prefeito gasta R$ 27 mil para promoção pessoal em material esportivo imagem

DETERMINAÇÃO

Município baiano é obrigado a realizar concurso público após 20 anos
Município baiano é obrigado a realizar concurso público após 20 anos imagem

Marca histórica

A parlamentar confidenciou que não imaginava alcançar a marca histórica que ultrapassou a casa dos 200 mil sufrágios. A dimensão do resultado, de acordo com ela, foi traduzida de forma inusitada pelo neto de 12 anos ao comparar a quantidade de eleitores com grandes mobilizações populares na capital baiana.

"Ele me disse: 'Você tem a dimensão do que são 200 mil votos?'. Ele pegou a foto de Lula aqui no Farol da Barra, comparou e disse: "É muita gente e você teve 3 mil votos a mais que aquilo", relatou a deputada à imprensa.

Consolidada como uma das principais forças políticas do PSD no estado, Ivana Bastos reafirma que o foco imediato é a atuação parlamentar na ALBA e o atendimento às demandas das bases municipalistas que sustentaram sua votação recorde.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Alba eleições na Bahia Ivana Bastos Política PSD

Relacionadas

Mais lidas