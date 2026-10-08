Ivana Bastos desconversa sobre disputar governo da Bahia em 2030

Reeleita para mais um mandato na Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA) com votação recorde, a deputada estadual Ivana Bastos (PSD) manteve a cautela e preferiu desconversar ao ser questionada sobre a possibilidade de pleitear uma candidatura ao governo da Bahia no futuro, o que a colocaria no posto de primeira mulher a governar a Bahia.

Com tom sereno, a parlamentar freou as especulações sobre voos majoritários imediatos: "Cada coisa no tempo certo". A declaração foi dada durante coletiva de imprensa, na ALBA, em Salvador, nesta quinta-feira, 9.

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A cautela na fala contrasta com a força demonstrada nas urnas. Ao comentar a expressiva votação acumulada no pleito, a deputada afirmou que a preferência do eleitorado reflete o reconhecimento de um trabalho contínuo, embora a liderança no ranking de votos jamais tenha sido uma obsessão pessoal.

"Todo político sonha em ser bem aceito. Eu nunca sonhei em ser a mais votada. Desde a eleição passada já considerei um feito ter sido a mais votada e agora, nessa eleição, de novo", declarou Ivana.

Marca histórica

A parlamentar confidenciou que não imaginava alcançar a marca histórica que ultrapassou a casa dos 200 mil sufrágios. A dimensão do resultado, de acordo com ela, foi traduzida de forma inusitada pelo neto de 12 anos ao comparar a quantidade de eleitores com grandes mobilizações populares na capital baiana.

"Ele me disse: 'Você tem a dimensão do que são 200 mil votos?'. Ele pegou a foto de Lula aqui no Farol da Barra, comparou e disse: "É muita gente e você teve 3 mil votos a mais que aquilo", relatou a deputada à imprensa.

Consolidada como uma das principais forças políticas do PSD no estado, Ivana Bastos reafirma que o foco imediato é a atuação parlamentar na ALBA e o atendimento às demandas das bases municipalistas que sustentaram sua votação recorde.