ALBA: Niltinho apoia Ivana Bastos e PSD busca consenso nesta sexta (9/10)

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A disputa pela presidência da Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA) ganhou novos contornos com a sinalização do alinhamento interno da bancada do PSD.

O deputado estadual Niltinho (PSD) manifestou apoio público à recondução da deputada Ivana Bastos ao comando da Casa e confirmou que a decisão final do partido vai ser alinhada até esta sexta-feira, 9, em reunião com a bancada e o presidente estadual da sigla, o senador Otto Alencar.

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​De acordo com Niltinho, o entendimento prévio já foi alinhado em contato telefônico direto com a parlamentar. O deputado garantiu suporte integral caso a colega confirme o interesse de concorrer ao pleito.

"Sempre deixei muito claro que ela tem a condição de ir para a reeleição, dentro do desejo dela. Ela querendo ser reconduzida, vai ter o apoio. A minha vontade pessoal é que ela realmente seja reconduzida", declarou.

​Capital político e alinhamento interno

​A expressiva votação obtida por Ivana Bastos no último pleito eleitoral foi apontada como um dos principais sustentáculos para a sua permanência no cargo. Para Niltinho, os mais de 200 mil votos recebidos pela parlamentar na Bahia legitimam a sua recondução perante os pares.

​Apesar da concordância individual dentro do grupo, o parlamentar ponderou que a definição formal depende da deliberação da bancada. "Nós temos um líder do nosso partido que é o senador Otto Alencar.

Nesses próximos dias a gente deve estar reunindo com todos os deputados estaduais, com o presidente Otto e com a nossa presidente Ivana. Tenho certeza de que, com o apoio da Casa, ela será reconduzida", apontou.

Balanço e diálogo institucional

​Ao avaliar o atual biênio sob o comando de Ivana Bastos, Niltinho ressaltou os ganhos administrativos e a manutenção do diálogo equilibrado entre os blocos governista e oposicionista no Poder Legislativo.

​De acordo com o deputado, a condução dos trabalhos permitiu avanço de pautas prioritárias sem prejuízo do debate político.

"A Casa, no modelo e formato de gestão, avançou muito. O diálogo entre nós, deputados, sempre funcionou muito bem. Sempre respeitamos as posições de governo e de oposição, mas buscando que as decisões sejam pautadas com os interesses do povo baiano e pensando na nossa Bahia", concluiu.

​Com a reunião do PSD agendada para os próximos dias, o partido deve formalizar a posição do bloco, decisiva para a consolidação da chapa que disputará o comando da ALBA.