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OFENSAS

Polícia investiga homem que xingou Bahia e chamou Salvador de lixo

​Comentarista chamou estado de "câncer do Brasil" após resultado das eleições

Rodrigo Tardio
Por
Constantino voltou a criticar a capital baiana e o interior do estado
Constantino voltou a criticar a capital baiana e o interior do estado - Foto: Reprodução | Instagram
Eleições 2026

​A Polícia Civil da Bahia abriu investigação contra o influenciador Rodrigo Constantino após a publicação de vídeos com declarações ofensivas ao estado e à população.

Nas gravações, feitas após a apuração das eleições nacionais no último domingo, quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva liderou a votação em solo baiano com 66,17% dos votos válidos, o comentarista definiu a região como "câncer do Brasil" e "vergonha nacional".

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​Em nota oficial, a corporação informou que analisa as imagens e averigua outras manifestações com potencial teor discriminatório. O procedimento corre sob sigilo.

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Críticas às candidaturas

​Nos vídeos, Constantino voltou a criticar a capital baiana e o interior do estado, além de reprovar a vitória do governador Jerônimo Rodrigues (PT) e das candidaturas ao Senado de Rui Costa e Jaques Wagner.

Após a repercussão da abertura do inquérito, o influenciador ironizou a apuração policial nas redes, alegando residir nos Estados Unidos e estar protegido pela legislação norte-americana.

Constantino obteve a cidadania estadunidense em 2024, após ter o passaporte brasileiro cancelado por determinação do Supremo Tribunal Federal (STF) no âmbito do Inquérito das Fake News.

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Tags

declarações ofensivas eleições 2022 investigação liberdade de expressão Polícia Civil Bahia rodrigo constantino

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