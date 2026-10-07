Polícia investiga homem que xingou Bahia e chamou Salvador de lixo

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​A Polícia Civil da Bahia abriu investigação contra o influenciador Rodrigo Constantino após a publicação de vídeos com declarações ofensivas ao estado e à população.

Nas gravações, feitas após a apuração das eleições nacionais no último domingo, quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva liderou a votação em solo baiano com 66,17% dos votos válidos, o comentarista definiu a região como "câncer do Brasil" e "vergonha nacional".

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​Em nota oficial, a corporação informou que analisa as imagens e averigua outras manifestações com potencial teor discriminatório. O procedimento corre sob sigilo.

Críticas às candidaturas

​Nos vídeos, Constantino voltou a criticar a capital baiana e o interior do estado, além de reprovar a vitória do governador Jerônimo Rodrigues (PT) e das candidaturas ao Senado de Rui Costa e Jaques Wagner.

Após a repercussão da abertura do inquérito, o influenciador ironizou a apuração policial nas redes, alegando residir nos Estados Unidos e estar protegido pela legislação norte-americana.

Constantino obteve a cidadania estadunidense em 2024, após ter o passaporte brasileiro cancelado por determinação do Supremo Tribunal Federal (STF) no âmbito do Inquérito das Fake News.