Alba começa a se movimentar para a eleição à Presidência da Casa

Mal terminaram as eleições gerais ao Poder Legislativo, com os escolhidos para a Câmara dos Deputados e a Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), outro pleito já começa a movimentar o mundo político, ainda que só vá ocorrer em 2027: a eleição para a Presidência da Alba.

A atual detentora do cargo é Ivana Bastos (PSD). A pessedista, a mais votada para deputada estadual nas eleições de 2022 e 2026 — inclusive com recordes quebrados —, se cacifa, diante dos números, para buscar mais um mandato no posto.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Movimentação nos bastidores

No entanto, há uma movimentação, nos bastidores, para que um nome de consenso seja o sucessor de Ivana já a partir do próximo ano. Fontes ouvidas pelo portal A TARDE apontam que o novo presidente da Alba deve ter um perfil de bom trânsito tanto entre os governistas como os oposicionistas.

Apesar de possuir uma boa relação com os seus pares, Ivana tem sido alvo de queixas por parte de alguns dos seus pares por, segundo eles, supostamente "invadir" redutos eleitorais até mesmo de colegas de mandato e que, assim como ela, buscavam a recondução de seus cargos à Alba. "Isso gerou uma insatisfação", declarou uma das fontes ouvidas pela reportagem.

Quem está na corrida?

Desta forma, além de Ivana — que já sinalizou em diversas oportunidades o desejo de ser reconduzida à Presidência da Alba —, outros nomes correriam por fora.

Um deles seria o do deputado estadual Niltinho (PSD), que também foi reeleito após as eleições legislativas do último domingo, 4.

O parlamentar, que deixou o PP em direção ao PSD, é considerado um aliado de primeira hora das gestões petistas desde antes do governo Jerônimo Rodrigues (PT) e, assim como Ivana, teve seu nome ventilado para disputar o cargo em outras ocasiões, quando os presidentes eleitos acabaram sendo Nelson Leal e Adolfo Menezes.

Um terceiro postulante pode ser Kleber Rosa (PSOL), caso o partido mantenha a tradição de lançar uma candidatura independente à Presidência, ainda que com chances muito pequenas de vitória.

O que dizem os citados?

Procurado pelo portal A TARDE para falar sobre o assunto, Niltinho limitou-se a dizer que, neste momento, o objetivo é o de ajudar a reeleger Lula na Presidência da República.

Também procurada pela reportagem para comentar as movimentações em torno da eleição para Presidência da Alba, Ivana Bastos não se manifestou até a publicação deste texto. O espaço segue aberto.

Ivana Bastos celebra mais de 200 mil votos: “Ninguém faz nada sozinho”

Pela segunda vez eleita como a deputada estadual mais votada da Bahia, Ivana Bastos (PSD), presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), não escondeu o entusiasmo com o resultado das eleições deste ano.

Em publicação nas redes sociais na última segunda-feira, 5, a parlamentar afirmou que a política só é possível com um “trabalho coletivo” e atribuiu os 203.202 votos que recebeu ao esforço de um grupo que, segundo ela, está sempre preocupado com a população.

“Ninguém faz nada sozinho e os mais de 200 mil votos que recebi comprovam isso. É o reflexo de uma política que se preocupa e cuida do povo. Meu coração está transbordando de alegria”, escreveu.

Ao comentar os desafios do próximo mandato, ela se comprometeu a “honrar” a votação recebida do eleitorado baiano e dar continuidade ao trabalho iniciado após as eleições de 2022.