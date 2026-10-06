Ivana Bastos celebra mais de 200 mil votos: “Ninguém faz nada sozinho”

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Pela segunda vez eleita como a deputada estadual mais votada da Bahia, Ivana Bastos (PSD) não esconde o entusiasmo com o resultado das eleições deste ano.

Em publicação nas redes sociais na segunda-feira, 5, a parlamentar afirmou que a política só é possível com um “trabalho coletivo” e atribuiu os 203.202 votos que recebeu ao esforço de um grupo que, segundo ela, está sempre preocupado com a população.

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“Ninguém faz nada sozinho e os mais de 200 mil votos que recebi comprovam isso. É o reflexo de uma política que se preocupa e cuida do povo. Meu coração está transbordando de alegria”, escreveu.

Atualmente, Ivana ocupa a presidência da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).

Ao comentar os desafios do próximo mandato, ela se comprometeu a “honrar” a votação recebida do eleitorado baiano e dar continuidade ao trabalho iniciado após as eleições de 2022.

Naquele ano, ela foi eleita com 118.407 votos.

Reeleição de Jerônimo Rodrigues e Lula no segundo turno

Ivana também comemorou a reeleição do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), que derrotou novamente o ex-prefeito ACM Neto (União Brasil) nas urnas.

Segundo ela, a vitória em primeiro turno mostra que a Bahia “renovou a confiança de quem já mostrou trabalho”.

“Jerônimo Rodrigues foi reeleito, escolhido mais uma vez pelo povo da Bahia, que reconheceu o caminho percorrido e decidiu seguir em frente. Agora, começa uma nova caminhada, com muito trabalho e novos desafios”, disse.

Sobre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ter avançado ao segundo turno contra o senador Flávio Bolsonaro (PL) na disputa presidencial, Ivana afirmou que o grupo precisa continuar mobilizado até 25 de outubro, quando os dois voltarão às urnas.

“Meu presidente Lula, a luta não acabou! A Bahia está fechada com você e pode ter certeza que chegaremos cada vez mais fortes no segundo turno”, concluiu a deputada.