ELEIÇÕES 2026
Ivana Bastos e Ivoneide Caetano são as deputadas mais votadas na Bahia
Juntas, parlamentares conquistaram mais de 350 mil votos no estado
A Bahia terá 16 deputadas na próxima legislatura, que começa em fevereiro de 2027. São 10 mulheres eleitas para a Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) e seis para a Câmara dos Deputados.
Entre as deputadas estaduais, a mais votada foi Ivana Bastos (PSD), atual presidente da Alba, com 203.202 votos. Ela foi reeleita para o quinto mandato.
Em 2022, Ivana também liderou a votação para a Alba, quando recebeu 118.407 votos.
Em março de 2025, ela se tornou a primeira mulher a assumir a presidência da Assembleia em 190 anos de história.
Na Câmara dos Deputados, a mais votada foi Ivoneide Caetano (PT), reeleita com 163.055 votos. O resultado representa um aumento de 57.170 votos em relação a 2022, quando ela foi eleita com 105.885 votos válidos.
Na eleição anterior, porém, Ivoneide não havia sido a deputada federal mais votada da Bahia. O posto ficou com Roberta Roma (PL), que recebeu 160.731 votos. Em 2026, Roberta também foi reeleita para a Câmara.
Quem são as deputadas eleitas na Bahia?
Assembleia Legislativa
- Ivana Bastos (PSD) - reeleita
- Rowenna (PT) - eleita
- Denise Menezes (PSD) - eleita
- Cinthya Marabá (PL) - eleita
- Andrea Castro (PSD) - eleita
- Vilma Reis (PT) - eleita
- Cláudia Oliveira (PSD) - reeleita
- Ludmilla Fiscina (PSD) - reeleita
- Fátima Nunes (PT) - reeleita
- Neusa Cadore (PT) - reeleita
Câmara dos Deputados
- Ivoneide Caetano (PT) - reeleita
- Doutora Raissa Soares (PL) - eleita
- Roberta Roma (PL) - reeleita
- Olívia Santana (PCdoB) - eleita
- Alice Portugal (PCdoB) - reeleita
- Maria Marighella (PT) - eleita
Renovação e partidos
A nova bancada feminina também apresenta renovação.
Na Alba, cinco das deputadas eleitas já ocupavam uma cadeira na Assembleia, enquanto as outras cinco chegam ao Legislativo estadual pela primeira vez.
Na Câmara, a divisão é semelhante, com três reeleitas e três novas deputadas.
Entre as 16 deputadas eleitas pela Bahia, seis são do PT e cinco do PSD. O PL terá três representantes, enquanto o PCdoB terá duas.
Leia Também:
Eleições de 2026
As deputadas foram eleitas no último domingo, 4, durante o primeiro turno das eleições de 2026.
Na Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT) venceu novamente o ex-prefeito ACM Neto (União Brasil) e foi reeleito governador do estado.
Na disputa presidencial, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) disputarão o segundo turno, marcado para 25 de outubro.
Presença feminina ainda é baixa no Legislativo
A presença feminina, no entanto, permanece minoritária nas duas Casas.
As seis deputadas federais representam cerca de 15% da bancada baiana de 39 parlamentares, enquanto as dez estaduais correspondem a aproximadamente 16% das 63 cadeiras da Alba.