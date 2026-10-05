De Lídice da Mata a Hilton Coelho: veja as derrotas marcantes na Bahia

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Além das surpresas causadas com os vencedores, as urnas na Bahia ainda trouxeram resultados amargos para os considerados figurões, parlamentares de longos mandatos, mas que não tiveram sucesso nas eleições legislativas de domingo, 4.

Ao todo, pelo menos 18 nomes tiveram a ingrata surpresa de não conseguirem ser reconduzidos aos cargos, seja na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) ou na Câmara dos Deputados.

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Na Alba, Hilton Coelho e Marcelinho Veiga foram importantes baixas

No legislativo baiano, entre os parlamentares que tentaram a reeleição, dois nomes chamaram a atenção pelo insucesso nas eleições de domingo: Hilton Coelho (PSOL) e Marcelinho Veiga (União).

No caso do psolista, ele recebeu 64.500 votos — 20 mil a mais em relação a 2022. No entanto, o expressivo sufrágio não foi suficiente para garantir mais um mandato, já que Kleber Rosa, do mesmo partido, teve 68.921 votos.

Já no caso do pepista, o cenário foi justamente o inverso: após receber 78.456 votos em 2022, viu seu desempenho cair quatro anos depois. Ontem foram apenas 57.170 votos.

Confira outros nomes da Alba que tiveram derrota nas urnas:

Antônio Henrique Junior

Binho Galinha

Cafu Barreto

Felipe Duarte

Jusmari Oliveira

Kátia oliveira

Laerte do Vando

Luciano Araújo

Matheus Ferreira

Na Câmara, Lídice da Mata e Arthur Maia foram negativas surpresas

Já na Câmara dos Deputados, apesar do número menor de quedas, alguns nomes que ficarão de fora da próxima legislatura são considerados de peso, entre eles Lídice da Mata (PSB) e Arthur Maia (União).

A pessebista, que já tinha corrido risco na eleição de 2022, mas ainda assim conseguiu se eleger, não teve a mesma sorte em 2026 — há quatro anos, teve 112.385 votos contra 89.705 em 2026.

Desta vez, uma concorrência mais forte dentro do partido — Mário Negromonte Jr acabou eleito — fez com que as chances dela de recondução ficassem reduzidas.

No entanto, essa redução política da socialista começa em 2018, quando o grupo político do qual ela faz parte definiu que ela não seria candidata à reeleição ao Senado. De lá pra cá, a também ex-prefeita de Salvador viu seu espaço cada vez mais diminuído.

Arthur Maia, assim como Lídice, teve uma queda na sua votação — ainda que não tão expressiva —, mas suficiente para deixá-lo na suplência. Em 2022, foram 108.672 votos, contra 103.336 votos agora.

Confira outros nomes da Câmara que tiveram derrota nas urnas: