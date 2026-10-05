Com 1,7 milhão de seguidores, Menina da Bota recebe apenas 9 mil votos

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

A influenciadora digital Maria José Mendes, conhecida nas redes sociais como Menina da Bota, recebeu 9.790 votos e não conseguiu se eleger deputada federal por Minas Gerais nas eleições desse domingo, 4. Ela concorria pela federação União Progressista (PP/União).

Natural de Angelândia, no Vale do Jequitinhonha, Maria José ganhou projeção nas redes sociais ao compartilhar vídeos sobre a rotina no campo.

Tudo sobre Eleições em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Ela viralizou após aparecer dançando ao som de uma música com os dizeres “menina da bota”, expressão que acabou adotando como nome nas urnas.

Com cerca de 1,7 milhão de seguidores no Instagram, a influenciadora concorreu com o número 4411.

Apesar da popularidade nas redes sociais e dos quase 10 mil votos recebidos, ela ficou fora da lista de deputados federais eleitos por Minas Gerais.

Plínio Trump também não conseguiu vaga

Plínio Vicentin Junior (Novo), o Plínio Trump, outro candidato que chamou atenção pelo nome de urna, também não conseguiu uma vaga na Câmara dos Deputados. Ele recebeu apenas 161 votos no primeiro turno.

Plínio é sósia do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e adotou durante a campanha um visual semelhante ao do republicano, incluindo o cabelo claro penteado de lado. Ele concorreu com o número 3047.

Dados declarados à Justiça Eleitoral apontou que Plínio informou patrimônio de R$ 1,67 milhão e declarou como ocupação “piloto de aviação comercial, navegador, mecânico de voo e assemelhados”.

Com os 161 votos, ficou fora da lista de eleitos por Minas Gerais.