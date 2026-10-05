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DERROTA

Com 1,7 milhão de seguidores, Menina da Bota recebe apenas 9 mil votos

Jovem ganhou projeção nas redes sociais ao compartilhar vídeos sobre a rotina no campo

Edvaldo Sales
Por
Jovem ganhou projeção nas redes sociais ao compartilhar vídeos sobre a rotina no campo
Jovem ganhou projeção nas redes sociais ao compartilhar vídeos sobre a rotina no campo - Foto: Reprodução | Redes Sociais
Eleições 2026

A influenciadora digital Maria José Mendes, conhecida nas redes sociais como Menina da Bota, recebeu 9.790 votos e não conseguiu se eleger deputada federal por Minas Gerais nas eleições desse domingo, 4. Ela concorria pela federação União Progressista (PP/União).

Natural de Angelândia, no Vale do Jequitinhonha, Maria José ganhou projeção nas redes sociais ao compartilhar vídeos sobre a rotina no campo.

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Ela viralizou após aparecer dançando ao som de uma música com os dizeres “menina da bota”, expressão que acabou adotando como nome nas urnas.

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Com cerca de 1,7 milhão de seguidores no Instagram, a influenciadora concorreu com o número 4411.

Apesar da popularidade nas redes sociais e dos quase 10 mil votos recebidos, ela ficou fora da lista de deputados federais eleitos por Minas Gerais.

Plínio Trump também não conseguiu vaga

Plínio Vicentin Junior (Novo), o Plínio Trump, outro candidato que chamou atenção pelo nome de urna, também não conseguiu uma vaga na Câmara dos Deputados. Ele recebeu apenas 161 votos no primeiro turno.

Plínio é sósia do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e adotou durante a campanha um visual semelhante ao do republicano, incluindo o cabelo claro penteado de lado. Ele concorreu com o número 3047.

Dados declarados à Justiça Eleitoral apontou que Plínio informou patrimônio de R$ 1,67 milhão e declarou como ocupação “piloto de aviação comercial, navegador, mecânico de voo e assemelhados”.

Com os 161 votos, ficou fora da lista de eleitos por Minas Gerais.

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eleições 2026 menina da bota

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