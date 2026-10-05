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NOVOS DEPUTADOS

Eleições 2026: confira lista de famosos que foram eleitos

Influenciadores, ex-jogadores de futebol e atores venceram a disputa

Franciely Gomes
Por
Thammy Miranda e Thiago Gagliasso ganharam a disputa
Thammy Miranda e Thiago Gagliasso ganharam a disputa - Foto: Reprodução | Instagram
Eleições 2026

As eleições de 2026 elegeram alguns nomes famosos para a Câmara dos Deputados. Personalidades conhecidas das redes sociais, televisão e até do futebol conseguiram uma vaga no Legislativo.

A disputa contou com a presença de personalidades como Tiririca, Inês Brasil, Netinho de Paula, Datena, Manoel Gomes, Silvia Abravanel, Antonia Fontenelle, MC Gui, Lucas Penteado e outros.

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No entanto, as cadeiras serão ocupadas por nomes como o ator Thiago Gagliasso, irmão de Bruno Gagliasso, a influenciadora Ana Elisa, e Thammy Miranda, filho de Gretchen.

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Confira a lista completa de famosos eleitos:

Thiago Gagliasso (PL) - ator eleito deputado federal com 67.700 votos no Rio de Janeiro

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Ana Elisa (PT) - influenciadora eleita deputada federal com 524.216 votos em Minas Gerais

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Thammy Miranda (PSD) - eleito deputado estadual com 84.330 votos em São Paulo

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Mario Frias (PL) - ator reeleito deputado federal com 91.403 votos em São Paulo

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Danrlei (PSD) - ex-goleiro do Grêmio reeleito deputado federal com 105.079 votos em Rio Grande do Sul

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Bobô (PCdoB) - ex-jogador do Bahia eleito deputado estadual com 70.893 na Bahia

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Um post compartilhado por Bobô Tavares (@bobotavares8)

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Câmara dos Deputados eleições famosos

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