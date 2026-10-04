Vídeo: Rico vota cercado por seguranças e revela mudança de país

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O influenciador Rico Melquiades, de 33 anos, foi às urnas neste domingo, 4, em Maceió, Alagoas, acompanhado por seis seguranças.



Após votar, ele afirmou que poderá deixar o Brasil e morar no Paraguai dependendo do resultado das eleições deste ano.

Durante o trajeto até o local de votação, Rico foi filmado pela própria equipe e não foi abordado por outras pessoas. Após exercer o direito ao voto, ele falou sobre a possibilidade de deixar o país.

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Rico diz que já procura casa no Paraguai

Em vídeo publicado nas redes sociais, o influenciador afirmou que já teria iniciado os preparativos para uma eventual mudança.

“Bora, Brasil! Não quero ter que ir morar no Paraguai. Conto com vocês. Já fui lá, votei, fiz o meu papel como cidadão e, dependendo do resultado de hoje, vou morar no Paraguai”, afirmou.

Na sequência, Rico disse que não deseja deixar o Brasil, mas que já teria tomado algumas providências diante da possibilidade.

“Não quero, mas, dependendo do resultado, vou ter que ir. Já mandei olhar casa para mim lá e como tirar a cédula de identidade lá”, completou.





Influenciador já havia anunciado mudança

Rico Melquiades já havia anunciado anteriormente que pretendia se mudar para Portugal em outubro. A declaração ocorreu no mesmo período em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou uma medida provisória relacionada às apostas de quota fixa, conhecidas como bets.

A nova declaração do influenciador, desta vez sobre uma possível mudança para o Paraguai, foi feita após sua participação na votação deste domingo.

Confira o vídeo: