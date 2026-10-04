Eleitor vai votar nu e em estado de embriaguez no DF

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Um eleitor protagonizou uma cena inusitada durante o primeiro turno das eleições, neste domingo, 4, na Cidade Estrutural, no Distrito Federal.



O homem compareceu à seção eleitoral em estado de embriaguez e, após ser orientado a retornar quando estivesse em melhores condições, voltou ao local e acabou tirando toda a roupa diante de mesários e outros eleitores.

Eleitor voltou três vezes à seção

Segundo relatos, o homem esteve no local pela manhã apresentando sinais de embriaguez. Diante da situação, o supervisor da zona eleitoral recomendou que ele retornasse para casa, descansasse e voltasse posteriormente para votar.

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O eleitor, porém, afirmou que, caso fosse para casa, continuaria bebendo.



A previsão se confirmou e ele retornou à seção pela terceira vez durante a tarde, ainda mais alterado.







Homem tira a roupa diante de mesários

Após ser novamente impedido de votar nas condições em que se encontrava, o eleitor começou a tirar as roupas até ficar completamente nu dentro da escola.

A situação surpreendeu mesários e pessoas que aguardavam na fila. Policiais militares que estavam de plantão na zona eleitoral foram acionados e intervieram para controlar a ocorrência.

Caso termina na delegacia

Depois da intervenção dos policiais, o homem se vestiu novamente. Ele não conseguiu concluir a votação e foi encaminhado para a 8ª Delegacia de Polícia (Estrutural), acompanhado por responsáveis pela seção e agentes que acompanharam a ocorrência.

O caso foi registrado como ato obsceno e embriaguez. O eleitor assinou um Termo Circunstanciado, procedimento utilizado em casos de menor potencial ofensivo, e foi liberado posteriormente.