Mansão de Ayrton Senna em Portugal já valeu até R$ 42 milhões

A mansão milionária onde Ayrton Senna viveu com Adriane Galisteu em Portugal já foi avaliada em até R$ 42 milhões. Localizada no condomínio de luxo Quinta do Lago, no Algarve, a propriedade foi a última residência do piloto brasileiro e reúne uma estrutura com piscina aquecida, jardim cercado por bosques, quadra poliesportiva e seis quartos.

Senna viveu no imóvel por dois anos, a partir de 1992, acompanhado da namorada e da cadela Kinda. A residência tinha 10,5 mil metros quadrados de terreno e cerca de 900 m² de área construída. Após a morte do tricampeão mundial de Fórmula 1, em 1994, a propriedade passou pelas mãos de diferentes donos e foi remodelada.

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Como era a mansão onde Ayrton Senna viveu com Galisteu?

A residência ficava na casa 14, entre os números 30 e 31 da rua Sado, dentro da Quinta do Lago. Segundo a revista portuguesa Sábado, o piloto decidiu comprar o imóvel sem sequer visitar a propriedade. Ele procurava um lugar "parecido com a Inglaterra, mas com sol".

A proximidade com o Aeroporto Internacional de Faro, a cerca de 15 minutos de distância, também pesou na escolha. Com a ajuda do banqueiro Braguinha, Senna e Galisteu se mudaram para Portugal em 1992.

O país já tinha um significado especial para a trajetória esportiva do brasileiro. Foi no extinto Grande Prêmio de Estoril, em 1985, que ele conquistou sua primeira vitória na Fórmula 1.

Em um prefácio para o livro Grande Prémio Portugal, publicado em 1986, Senna escreveu: "Não são poucas as razões que me fazem lembrar Portugal. São muitas e boas, e vão bem além do fato de que nesse país consigo sentir-me em casa por causa da língua."

Piscina aquecida, jardim e quadra esportiva fazem parte do imóvel

A estrutura da mansão reúne espaços para lazer, descanso e atividades físicas. Além da piscina aquecida, a propriedade conta com uma quadra poliesportiva, utilizada para tênis ou futebol, e um campo de minigolfe.

O jardim, cercado por bosques, é outro destaque da residência. Um anúncio da imobiliária Portugal Property descreve o espaço como "Uma experiência extraordinariamente privada e pacífica num local tão perto de todas as comodidades da Quinta do Lago."

A casa principal tem seis quartos e sete banheiros. A descrição imobiliária também destaca o hall de entrada espaçoso, a sala de estar com portas deslizantes voltadas para a piscina, uma área com lareira e ambientes destinados a refeições e jogos.

"A residência de seis quartos e sete banheiros é leve e brilhante. O hall de entrada elegante e espaçoso, com seu teto alto, define a cena para toda a propriedade", descreve o anúncio na Portugal Property. "A sala de estar abre para a piscina através de portas deslizantes. O espaço em plano aberto possui uma sala de estar, uma sala de inverno afundada com lareira e uma área de refeições e jogos levantada."

O imóvel ainda possui uma construção separada da casa principal, destinada a hóspedes. O espaço conta com três quartos e uma cozinha equipada.

Veja fotos da mansão!

1 de 6 Mansão de Ayrton Senna | Foto: Reprodução | The Official Ayrton Senna Photobook

2 de 6 Mansão de Ayrton Senna | Foto: Reprodução | The Official Ayrton Senna Photobook

3 de 6 Mansão de Ayrton Senna | Foto: Reprodução | The Official Ayrton Senna Photobook

4 de 6 Mansão de Ayrton Senna | Foto: Reprodução | The Official Ayrton Senna Photobook

5 de 6 Mansão de Ayrton Senna | Foto: Reprodução | The Official Ayrton Senna Photobook

6 de 6 Mansão de Ayrton Senna | Foto: Reprodução | The Official Ayrton Senna Photobook

Quanto Ayrton Senna pagou pela mansão em Portugal?

Ayrton Senna comprou a propriedade em 1992 por cerca de R$ 1,2 milhão. Em 2015, o imóvel foi anunciado por € 9,5 milhões, valor que correspondia a aproximadamente R$ 27,4 milhões a R$ 42,2 milhões, dependendo da cotação considerada na época.

A área total divulgada nos anúncios imobiliários também mudou: enquanto a residência era descrita com 10,5 mil m² de terreno no período associado ao piloto, anúncios posteriores passaram a informar uma extensão de 9 mil m².

Atualmente, a mansão não está à venda. Na Quinta do Lago, outras propriedades de luxo com áreas construídas semelhantes chegam a ser anunciadas por € 19,5 milhões, cerca de R$ 114 milhões, conforme a cotação mencionada no texto original.

Condomínio mantém homenagens ao piloto brasileiro

A passagem de Senna pela Quinta do Lago também deixou marcas no condomínio. A avenida Ayrton Senna da Silva, que já contava com uma placa comemorativa, recebeu em 2024 uma réplica em tamanho real de um carro de Fórmula 1 com uma estátua do piloto ao volante, usando o icônico capacete amarelo.

A mansão, por sua vez, segue como parte da história pessoal do tricampeão brasileiro, que encontrou em Portugal um lugar para viver com Galisteu longe da rotina das competições.