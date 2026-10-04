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DEMOCRACIA

Famosos vão às urnas: veja quem declarou voto e quem cobrou políticos

Ao A TARDE, Compadre Washington comentou posicionamento político

Agatha Victoria Reis
Por
Ao lado da família, a cantora Daniela Mercury foi às urnas
Ao lado da família, a cantora Daniela Mercury foi às urnas - Foto: Reprodução | Redes Sociais
Eleições 2026

Famosos baianos marcaram presença nas seções eleitorais de Salvador neste domingo, 4. Entre eles, o Compadre Washington esteve presente e comentou sobre seu posicionamento político durante votação no Colégio Central da Bahia, localizado no bairro de Nazaré, na capital baiana.

Ao A TARDE, o cantor destacou a importância de exercer o direito ao voto e escolher representantes comprometidos com as demandas da população. Morador da região, ele também chamou atenção para a necessidade de investimentos e melhorias para áreas do Centro Histórico de Salvador.

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“É importante a gente exercer a nossa obrigação de dar o nosso voto certo, né? E eu sou aqui da área da comunidade, então tem que olhar também para a nossa comunidade aqui, o Centro Histórico, Pelourinho, Barça Pateiro, Nazaré, Saúde”, destacou o cantor.

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O cantor ainda afirma que, após as eleições, é fundamental acompanhar se os candidatos eleitos irão cumprir as propostas apresentadas durante a campanha. “Se eles cumprem, que vão fazer mesmo o que eles falaram na campanha, né? Se eles fizerem, vai ser ótimo”, encerrou ele em entrevista ao A TARDE.

Famosos baianos comparecem às urnas

Imagem ilustrativa da imagem Famosos vão às urnas: veja quem declarou voto e quem cobrou políticos
Foto: Reprodução | Redes Sociais

Ao lado da família, a cantora baiana Daniela Mercury também foi às urnas neste primeiro turno eleitoral e confirmou seu voto no atual presidente Lula (PT).

Em suas redes sociais ela afirmou: “Fomos às urnas pela cultura, pela educação, pela soberania nacional e pelo aperfeiçoamento da nossa democracia. E, para isso, votamos no maior Chefe de Estado do mundo, @lulaoficial”.

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Um post compartilhado por Daniela Mercury (@danielamercury)

Além dela, quem marcou presença nas zonas eleitorais foi a cantora Maria Bethânia, de 80 anos, no Rio de Janeiro. Também em suas redes sociais a cantora comentou: "Dia importante! Aos 80 anos cumprindo seu direito de cidadã".

Em setembro deste ano, a cantora já havia manifestado apoio à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), durante o Coala Festival, em São Paulo.

Léo Santana foi outro que compartilhou o seu momento na cabine de votação, com a filha Liz no colo. "Papel de cidadão exercido com sucesso", escreveu o cantor em seu perfil no Instagram.

Na disputa pelo Governo da Bahia, Léo Santana manifestou apoio a ACM Neto (União Brasil). O cantor exibiu uma bandeira com o número 44, utilizado pelo candidato, durante uma festa de aniversário realizada em Salvador, em 19 de setembro. O posicionamento já havia ocorrido nas eleições de 2022, quando Léo Santana também declarou apoio a ACM Neto durante a disputa pelo governo estadual.

Imagem ilustrativa da imagem Famosos vão às urnas: veja quem declarou voto e quem cobrou políticos
Foto: Reprodução | Redes Sociais

Fora da Bahia, a cantora Alcione, de 78 anos, chamou atenção neste domingo ao comparecer à votação usando um vestido com a imagem de Nossa Senhora Aparecida. A artista, conhecida como Marrom, compartilhou o momento nas redes sociais e destacou a importância da democracia e da diversidade religiosa. Em sua publicação, Alcione pediu proteção para o Brasil e mencionou diferentes tradições religiosas.

Imagem ilustrativa da imagem Famosos vão às urnas: veja quem declarou voto e quem cobrou políticos
Foto: Reprodução | Redes Sociais

"Viva a DEMOCRACIA! E que Deus, Nossa Senhora Aparecida, os Orixás e todas as forças do bem abençoem nosso país!".

A cantora também já havia manifestado publicamente apoio à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em um vídeo divulgado anteriormente, ela incentivou a participação de pessoas com mais de 70 anos nas eleições, faixa etária em que o voto é facultativo.

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