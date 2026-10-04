Urna é trocada após tecla número 3 travar durante votação

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Uma urna eletrônica precisou ser substituída neste domingo, 4, durante o primeiro turno das eleições, após a tecla de número três apresentar problemas em uma seção eleitoral de Candelária, no Vale do Rio Pardo, no Rio Grande do Sul.

Tecla apresentou travamento

De acordo com a Justiça Eleitoral, o problema foi identificado por volta das 8h30, na Escola Eveline da Fonseca, em Pinheiro.



A tecla apresentava travamento e não respondia aos comandos dos eleitores. A suspeita é de que cola ou algum material semelhante tenha sido utilizado no equipamento.

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Segundo o chefe do Cartório Eleitoral de Candelária, Rodrigo Collar, a falha impedia o funcionamento regular da tecla e dificultava a conclusão da votação.

Votação seguiu normalmente após troca

As forças policiais que estavam na região não precisaram ser acionadas. Os votos já registrados na urna serão computados normalmente.

Após a substituição do equipamento, a votação foi retomada sem novas intercorrências. Ao todo, 550 eleitores estão aptos a votar na seção 33, onde o problema foi registrado.

O caso será analisado pela Justiça Eleitoral.