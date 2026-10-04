Preso, Daniel Vorcaro vota na Papudinha durante eleições

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O ex-banqueiro Daniel Vorcaro votou na manhã deste domingo, 4, no complexo penitenciário da Papuda, em Brasília. Mesmo investigado por um esquema de fraudes bilionárias no sistema financeiro, o empresário, preso provisoriamente, possui o direito de participar das Eleições de 2026.

De acordo com uma regra prevista na Resolução TSE nº 23.751/2026, no artigo 49, presos provisórios podem votar nas eleições desde que estejam com os direitos políticos preservados e tenham uma seção eleitoral instalada na penitenciária.

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Detido na “Papudinha”, Vorcaro foi escoltado até o Centro de Detenção Provisória do complexo da Papuda, local onde houve a instalação de uma urna eletrônica para presos aptos a votar, segundo informações do jornal O Globo.

Presos da “Papudinha” que também votaram

Além de Vorcaro, o ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanutto, também votou nesta manhã. Ele é investigado pelo esquema de descontos associativos não autorizados em aposentadorias e pensões do INSS.

Vorcaro está preso na “Papudinha” desde junho, quando o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a sua transferência. Antes disso, ele estava preso na Superintendência da Polícia Federal em Brasília.

Veja foto de Vorcaro: